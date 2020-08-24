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24.08.2020 12:03
Рубрика: Легковые авто

Маленький кроссовер Hyundai получил самый высокий рейтинг безопасности

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Hyundai. Фото: Пресс-служба Hyundai.
Фото: Пресс-служба Hyundai.

Hyundai Venue, самый компактный кроссовер в модельном ряду корейского автопроизводителя, получил наивысший рейтинг безопасности по итогам тестов Страхового института дорожной безопасности США (IIHS), наиболее детальной и комплексной проверки новых автомобилей подобного рода в стране.

Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.
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По регламенту испытаний Venue подвергся краш-тестам, имитирующим фронтальное столкновение стороной водителя, стороной пассажира, столкновение со столбом или деревом, удар другого автомобиля в дверь водителя, а также проверке кузова на прочность при опрокидывании и подголовников на предотвращения травм шеи при ударе сзади.

Кроме того, высокий балл могут получить лишь автомобили, укомплектованные системами автоматического экстренного торможения перед препятствием и пешеходом.

Все перечисленные тесты Venue прошел на самую высокую оценку, а система аварийного торможения срабатывала без сбоев, не допустив столкновений. Единственное, что не позволило Venue по итогам испытаний удостоиться безупречного рейтинга - головной свет: в "базе" кроссовер оснащается галогеновыми фарами, световой поток в направлении поворота от которых по регламенту недостаточен.

Hyundai Venue - переднеприводный кроссовер с габаритами 4,04 м в длину, 1,77 м в ширину, производится с 2019 года. В Северной Америке предлагается с бензиновым двигателем 1,6 л (121 л.с.) и механической КП или вариатором.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
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В штатном порядке комплектуется шестью подушками безопасности, системами автоматического экстренного торможения, контроля движения в полосе, контроля слепых зон, мониторинга концентрации водителя, контроля давления в шинах.

Страховой институт дорожной безопасности (IISH) - североамериканская некоммерческая исследовательская организация, созданная с целью повышения безопасности и снижения смертности от несчастных случаев на дорогах и популяризации мер способствующих этому.

#Hyundai