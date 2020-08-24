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24.08.2020 15:44
Рубрика: Экономика

Мантуров: Россия формирует новую парадигму биологической безопасности

Текст: Светлана Ментюкова

В России происходит формирование новой модели биологической безопасности, в том числе в промышленной сфере. Об этом в ходе своего выступления на встрече министров промышленности стран БРИКС, проходившей 24 августа в онлайн режиме, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи / ТАСС
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"Россия формирует новую парадигму биологической безопасности, перенастроив за месяцы пандемии промышленность под задачи купирования эпидемиологических угроз. Кратно вырос выпуск средств индивидуальной защиты, отдельных видов медицинской техники и противовирусных препаратов", - заявил он.

Денис Мантуров особо отметил, что российской промышленности удалось в короткие сроки насытить внутренний рынок, приступить к формированию резервов и параллельно начать экспорт антиковидной продукции. Он также напомнил присутствующим о недавней регистрации в России вакцины от COVID-19.

Глава Минпромторга также поблагодарил коллег из Китайской народной Республики "за своевременно подставленное плечо поддержки в борьбе с коронавирусом".

"Сейчас мы сами готовы делать все возможное, чтобы коллективно содействовать минимизации последствий пандемии, как в контуре БРИКС, так и по всему миру. Нам в целом нужно пересмотреть подходы, многие годы определявшие прочность промышленных и торговых связей внутри объединения. То, что недавно воспринималось в качестве средне- и долгосрочных приоритетов, необходимо инициировать безотлагательно", - подчеркнул российский министр.

Фото: Владимир Песня/ РИА Новости
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Он уточнил, что речь, прежде всего, идет о совместной разработке и широком внедрение зеленых технологий и технологий четвертой промышленной революции.

"Это наиболее приемлемый путь для решения целого ряда важнейших задач, от повышения производительности труда и доходов населения, до восстановления баланса между био- и техносферой", - сказал Денис Мантуров.

Экономика Отрасли Промышленность Правительство Минпромторг Пандемия коронавируса COVID-19

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