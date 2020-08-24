В России происходит формирование новой модели биологической безопасности, в том числе в промышленной сфере. Об этом в ходе своего выступления на встрече министров промышленности стран БРИКС, проходившей 24 августа в онлайн режиме, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Россия формирует новую парадигму биологической безопасности, перенастроив за месяцы пандемии промышленность под задачи купирования эпидемиологических угроз. Кратно вырос выпуск средств индивидуальной защиты, отдельных видов медицинской техники и противовирусных препаратов", - заявил он.

Денис Мантуров особо отметил, что российской промышленности удалось в короткие сроки насытить внутренний рынок, приступить к формированию резервов и параллельно начать экспорт антиковидной продукции. Он также напомнил присутствующим о недавней регистрации в России вакцины от COVID-19.

Глава Минпромторга также поблагодарил коллег из Китайской народной Республики "за своевременно подставленное плечо поддержки в борьбе с коронавирусом".

"Сейчас мы сами готовы делать все возможное, чтобы коллективно содействовать минимизации последствий пандемии, как в контуре БРИКС, так и по всему миру. Нам в целом нужно пересмотреть подходы, многие годы определявшие прочность промышленных и торговых связей внутри объединения. То, что недавно воспринималось в качестве средне- и долгосрочных приоритетов, необходимо инициировать безотлагательно", - подчеркнул российский министр.

Он уточнил, что речь, прежде всего, идет о совместной разработке и широком внедрение зеленых технологий и технологий четвертой промышленной революции.

"Это наиболее приемлемый путь для решения целого ряда важнейших задач, от повышения производительности труда и доходов населения, до восстановления баланса между био- и техносферой", - сказал Денис Мантуров.