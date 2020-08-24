Москва не планирует вводить зональные тарифы в метрополитене

Зональных тарифов на проезд в метро, которые действуют во многих крупных европейских столицах, в Москве будет, сообщил заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

В интервью РИА Новости он рассказал, что планов разделять метро на зоны и устанавливать для каждой из них индивидуальный тариф у столичных властей в данный момент нет. Достаточно того, что зональные тарифы действуют в наземном городском транспорте и на Московских центральных диаметрах.