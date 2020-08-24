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24.08.2020 02:06
Рубрика: Спорт

Нападающий "Спартака" Соболев: Играть головой - это не больно

Текст: Артем Локалов
"Спартак" в 4-м туре РПЛ обыграл "Локомотив" 2:1, а Александр Соболев забил победный гол.

- После того, как я забил, посмотрел повтор на табло и понял, что гол будет засчитан. Думаю, мы и до того, как травмы получили игроки "Локомотива" (Баринов и Алексей Миранчук - прим. "РГ"), смотрелись хорошо и заслуженно победили, - сказал Александр Соболев.

- Вернулся на бровку наш главный тренер (Доменико Тедеско пропустил несколько матчей из-за болезни - прим. "РГ") - это немаловажный факт. У нас появляются уверенность и характер, - добавил игрок "Спартака".

На матче побывал нападающий хоккейной сборной России и "Миннесоты" Кирилл Капризов. После матча он рассказал, что впечатлен, как его друг Александр Соболев играет головой. И отметил: "Поздравил его с победой и спросил, не больно ли играть головой". 

- Не больно, я постоянно так играю, - сказал Соболев. - Но Кирилл это больше в шутку сказал. Так он мог бы предложить мне шлем...

Добавим, что после победы над "Локомотивом" "Спартак" занимает второе место в РПЛ.

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