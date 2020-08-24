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24.08.2020 08:13
Рубрика: В мире

Новозеландский террорист планировал сжечь три мечети в Крайстчерче

Текст: Максим Макарычев
В Новой Зеландии 24 августа начался суд над террористом Брентоном Таррантом, который убил 51 человека в двух мечетях в Крайстчерче 15 марта прошлого года. Во время слушаний выяснилось, что стрелок годами планировал проведение теракта, намеревался атаковать третью мечеть, а после поджечь все три религиозных сооружения.
Фото: REUTERS/JOHN KIRK-ANDERSON Фото: REUTERS/JOHN KIRK-ANDERSON
Фото: REUTERS/JOHN KIRK-ANDERSON

Подробности были озвучены в начале четырехдневных слушаний, проходящих в закрытом режиме. Суд должен в четверг вынести приговор Тарранту, обвиняемому в массовом убийстве. Родственники тех, кто погиб во время кровавой бойни в Новой Зеландии, и выжившие, впервые очно встретились в суде с террористом.

Четверо полицейских привели Тарранта в зал, где он сидел за стеклянной перегородкой. Напротив находились несколько пострадавших и родственники жертв. В суде Крайстчерча предприняты повышенные меры безопасности: снаружи и по всему зданию находятся вооруженные спецназовцы, на крыше - снайперы, а улицы перекрыты большими бетонными блоками, которые на выходных устанавливали с помощью спецтехники.

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Таррант, который во время теракта вел прямую трансляцию в Facebook, признал себя виновным в марте, что позволило избежать длительного судебного разбирательства, которое, как ожидалось, продлилось бы несколько месяцев. В понедельник сторона обвинения зачитала свою версию событий, рассказав суду, как именно Таррант планировал совершить теракт и убить максимальное количество жертв. Он купил несколько единиц огнестрельного оружия, тысячи патронов, бронежилеты. Как сообщил прокурор, боевик переехал в Новую Зеландию из Австралии в 2017 году и начал планировать атаки, изучая различные новозеландские мечети, просматривая схемы зданий, которые он намеревался атаковать. Он также использовал дрон, внимательно изучал входы и выходы из мечети Аль-Нур. В день терактов в машине террориста находились канистры с бензином, с помощью которых хотел поджечь мечети.

29-летнему Тарранту грозит пожизненное заключение, возможно, без права досрочного освобождения. Такой приговор никогда ранее не выносился в Новой Зеландии. В начале слушания, сообщает Guardian, обвиняемый так сильно сжал пальцы, что они побелели. "Ничто не тронуло бандита - ни описание убийства им трехлетнего ребенка, ни показания женщины, которую он ранил в мечети, а затем сбил машиной", - пишет корреспондент издания. Сторона обвинения подробно рассказала обо всех злодеяниях, которые совершил стрелок, подчеркнув мужество и героизм прихожан.

Таррант признался, что хотел бы убить больше людей. Боевик назвал политические и антиисламские взгляды главным мотивом для совершения терактов. Австралиец хотел посеять страх среди мусульманского населения страны.

Менее чем через месяц после терактов парламент Новой Зеландии принял закон, запрещающий использование в стране полуавтоматического штурмового оружия, а также механизмов, которые могут использоваться для создания запрещенного огнестрельного оружия.

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