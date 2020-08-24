Появились подробности гибели пяти человек под Воронежем

Дом на улице Спортивной, 26, где погибли пять человек. Фото: Антон Валагин/РГ

Появились подробности гибели членов двух семей в поселке совхоза "Воронежский" в 20 километрах от областного центра. Пять человек погибли, пытаясь спасти друг друга. Об этом "РГ" рассказали соседи и источник в силовых структурах региона.

В доме на улице Спортивной, 26, где произошла трагедия, жила многодетная семья: муж, жена и четверо детей от 3 до 16 лет. Примерно в 18.45 трехлетняя дочка наступила на незакрепленный люк выгребной ямы - канализация в доме, как и во всем поселке, накопительная. Ребенок провалился. Видевшая это мать прыгнула следом. Потом в яму прыгнула восьмилетняя дочь. Потом спустился глава семейства.

На шум прибежали отец с сыном из соседнего дома. С ходу поняв в чем дело, они тоже опустились в яму. Младший погиб, старшего - он спускался последним, - удалось вытащить живым. Он в реанимации с диагнозом "отравление метаном".

- У погибшей семьи остались две маленькие дочери - 10 месяцев и 6 лет - сейчас они у тети. Специалисты отдела опеки и попечительства займутся их устройством. Родственников достаточно и без опекунов дети не останутся, - рассказали "РГ" в администрации Новоусманского района.

Власти возьмут на себя все затраты и хлопоты по организации похорон, помогут оформить документы на пособия и выплаты.

СК проводит проверку по факту гибели людей. После трагедии в районе проверят все канализационные коллекторы находящиеся на муниципальной территории, а владельцам частных выгребных ям раздадут памятки о мерах безопасности.