Покупатель классического Ford Mustang так и не дождался своей машины

В США раритетный Ford Mustang 1971 года, только-только прошедший тщательную реставрацию, был разбит, даже не доехав до своего покупателя.

Маслкар потрясающего лазурного цвета Grabber Blue заказал клиент из крохотного городка Доусонвилль (штат Джорджия) в одном из дилерских центров Рочестера (штат Нью-Йорк). Так как расстояние между городами составляет почти полторы тысячи километров, Мустанг было решено доставить транспортной компанией.

Машину погрузили на автовоз и отправили в путь, в дороге ей предстояло провести около 14 часов. Не доехав до пункта назначения каких-то пару десятков километров, тягач по неизвестной пока причине съехал с дороги, а маслкар в результате такой встряски свалился с прицепа, приземлившись на крышу. Теперь на этот Мустанг без слез не взглянешь: ему вновь предстоит долгая реставрация. Конечно, груз был застрахован, но представляем, что чувствует владелец!

Тем более, что разбитая машина - не просто Mustang, а Mustang Mach 1 429 Cobra. Для своего времени он был настоящим монстром: под капотом семилитровый V8 мощностью 370 лошадиных сил, обеспечивающий разгон до 100 км/ч всего за 5,6 секунды и максимальную скорость 220 км/ч.