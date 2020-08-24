Полиция применила слезоточивый газ для разгона болельщиков в Париже

В Париже полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать агрессивно настроенных футбольных болельщиков.

Напомним, после финала Лиги чемпионов, в котором французский клуб "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) проиграл германской "Баварии", сотни человек устремились в центре столицы Франции. Одной из точек сбора фанатов ПСЖ стали Елисейские поля.

Молодые люди начали жечь файеры, взрывать петарды и, выкрикивая антиправительственные лозунги, попытались прорваться на площадь Шарля де Голля. В ответ полиция применила слезоточивый газ.

Большая часть собравшихся ведет себя спокойно. Порядок обеспечивают почти три тысячи сотрудников правоохранительных органов, сообщает с места события корреспондент ТАСС.