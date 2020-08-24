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24.08.2020 16:24
Рубрика: В мире

Послу Литвы в Минске вручили ноту протеста в связи с инцидентом на границе

Текст: Юрий Когалов

МИД Беларуси вручил послу Литвы в Минске Андрюсу Пулокасу ноту протеста в связи с инцидентом, произошедшем накануне на границе двух стран.

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"По имеющимся данным, 23 августа 2020 года с литовской территории был запущен воздушный объект, который нарушил государственную границу Беларуси и углубился на территорию страны на 3 км", - заявили в МИД республики.

В Минске данный инцидент расценили как спланированную провокацию и ждут, что Вильнюс должным образом расследует его и предпримет меры по недопущению повторения подобного в дальнейшем.

Напомним, в воскресенье вечером ВВС и войска ПВО Беларуси пресекли попытку нарушения воздушного пространства со стороны Литвы. Как проинформировали в минобороны, с территории сопредельного государства был запущен зонд из восьми воздушных шаров с антигосударственной символикой. На его перехват были подняты вертолеты Ми-24, которые без применения оружия остановили полет воздушных шаров.

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