Правительство одобрило новые требования к дорожному сервису

От заправки до заправки на скоростных дорогах и автомагистралях будет не более 50 километров. Это точно позволит автомобилистам больше не беспокоиться о количестве топлива в баке. Подкомиссия по совершенствованию контрольных (надзорных) функций при Правительственной комиссии по проведению административной реформы одобрила постановление правительства, разработанное минтрансом. Документ устанавливает новые требования обеспеченности автодорог общего пользования объектами дорожного сервиса, размещаемых в границах полос отвода.

На скоростных дорогах канистры будут не нужны не только гужевому транспорту, но и автомобилям. Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Путешествовать на автомобиле люди у нас любят, что наглядно видно по загруженности трасс, ведущих на юг. Да и доставку грузов автомобильным транспортом никто не отменял. Однако дальние поездки требуют тщательного планирования. Чтобы заранее предусмотреть места отдыха, ночевки и даже заправки, чтобы "не просохнуть" на дороге. Потому что с заправками у нас проблемы.

Напомним, что недавно введенная в эксплуатацию трасса М-11"Нева" до сих пор вызывает нарекания со стороны водителей, которые по ней ездят, именно проблемами с заправками. Нормальных заправок на ней три штуки в одну сторону. Естественно, длинные очереди. Ведь все остальные заправки, установленные по действующим сегодня требованиям на расстоянии 100 км друг от друга, контейнерного типа. А такими заправками могут воспользоваться не все водители. Например, на них нет дизеля.

Или трасса "Таврида". На ней вообще нет заправок. Поэтому перед Крымским мостом на АЗС огромные очереди. Тем, кто хочет с материка доехать до Симферополя, нужно либо заправиться заранее, либо съезжать с трассы в Севастополь, там заправляться и продолжать путь. Понятно, что это новые дороги и они со временем обрастут соответствующей инфраструктурой. Но когда вступит в силу новое постановление правительства, эта инфраструктура будет еще доступнее. А значит дороги, особенно скоростные, станут гораздо комфортнее.

Председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев пояснил, что подготовленный проект сокращает вдвое расстояние между заправками на автомагистралях и скоростных автодорогах. А эти автозаправочные станции включают мойку, магазин и даже зарядные колонки для электромобилей. Расстояние между кемпингами и мотелями сокращается до 150 километров. Для сравнения: по действующим сегодня нормам расстояние между этими местами отдыха водителей должно быть не более 250 километров. А это даже при скорости 110 км/ч - два с половиной часа дороги.

Расстояние между автозаправочными станциями, включающими мойку, магазин, зарядные колонки для электромобилей, не должно превышать 50 км

- Проект определяет минимальные необходимые для обслуживания автомобилистов требования к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования объектами дорожного сервиса, - пояснил Владимир Груздев.

- Например, пункты общественного питания на автомагистралях должны располагаться не менее чем через 100 километров друг от друга. На них должны быть предоставлены возможности для отдыха и приема пищи.

Однако из новых требований ушли площадки отдыха. В случае со скоростными дорогами все понятно. Они там просто не нужны, если заправки будут через каждые 50 км. Но на нескоростных дорогах II и III категории заправки предусмотрены на каждые 100 км. А площадок отдыха, которые по действующим требованиям должны быть через 50 км, в новых требованиях не предусмотрено вовсе.

На таких дорогах средняя скорость значительно ниже, чем действующее ограничение 90 км/ч. А значит, для преодоления этих 100 км потребуется около двух часов. Этого времени вполне достаточно, чтобы устать или захотеть в туалет. А площадок для отдыха нет.

Примечательно, что все остальные требования для дорог II и III категорий не изменились. Пункты общественного питания, а также станции техобслуживания на них должны находиться на расстоянии не более 100 км друг от друга.

Ушли площадки для отдыха и из обеспечения нескоростных дорог IV категории. По действующим требованиям они должны быть на них каждые 75 км. И таких дорог у нас большинство. В эту категорию попадают дороги шириной 6 метров с двумя полосами и расчетной скоростью движения 80 км/ч со среднесуточной интенсивностью от 200 до тысячи автомобилей.

Расстояние между автозаправочными станциями на нескоростных дорогах II и III категории должно быть не больше 100 километров

Заправки, пункты общественного питания и станции техобслуживания должны находиться на них на расстоянии не более 150 км друг от друга.

Не изменились требования и к дорогам V категории. Это дороги с очень маленькой интенсивностью - с одной полосой в обе стороны. Здесь между заправками и пунктами питания расстояние не должно превышать 300 км.

В общем, новое постановление правительства сделает более комфортным передвижение по автомагистралям и скоростным дорогам. Главное, чтобы таких дорог было побольше.

Тем временем

АЗС построит бизнес

Как пояснили "РГ" в минтрансе, еще в 2009 году было принято постановление правительства о требованиях к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования объектами дорожного сервиса. Но с того момента в России значительно выросло количество легковых автомобилей, развивается внутренний туризм. Потому необходимо актуализировать ранее разработанные нормативы. "Современные АЗС способны удовлетворить основные потребности большинства пользователей автодорог, так как предлагают широкий перечень основных услуг. Предлагаемая норма направлена в первую очередь на создание наиболее благоприятных и комфортных условий для поездок и отдыха участников дорожного движения", - отметили в министерстве. При этом строить новые АЗС должны сами владельцы таких объектов, а не владельцы автодорог, отметили в минтрансе.

По мнению экспертов, построить АЗС бизнес сможет только при активном участии региональных властей. В России сейчас около 16 тысяч АЗС и около одного миллиона километров дорог с твердым покрытием, получается, что одна заправка в среднем приходится на 62 километра дорог, отмечает руководитель рабочей группы ОНФ "Защита прав автомобилистов" Петр Шкуматов. Но распределение АЗС по стране очень неравномерное. Например, на Москву и Московскую область приходится две тысячи заправочных станций, то есть восьмая часть от их общего числа по всей стране. А вот, например, на Уралеи в целом в восточной части страны от заправки до заправки может быть сотня километров.

Ключевой вопрос, который потребуется решить для увеличения количества АЗС, - земельный. Поставить заправочные станции в полосе отвода земель под строительство дороги нельзя, так как этого участка недостаточно. Потребуется выделять землю, а это процесс не быстрый. Так, обход Лосево - Павловск на трассе "Дон" строили всего два года. Но от принятия решения до окончания строительства прошло восемь лет, из них шесть лет решали земельные вопросы, приводит пример Шкуматов. Стоит предусмотреть точные сроки выделения земельного участка регионами, чтобы процесс не затягивался на годы. К тому же заправочная станция не может быть убыточной. Если она расположена на трассе с малой загрузкой, придется снижать издержки на ее обслуживание. Для этого, например, необходимо обязать региональные власти выделять землю в безвозмездном режиме, говорит он.

Также придется подводить к АЗС инженерные сети., вероятно, на принципах государственно-частного партнерства, считает заместитель председателя Комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский. Подключиться должны будут и федеральные, и региональные, и муниципальные власти, считает он.

Подготовил Евгений Гайва