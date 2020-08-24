Футболист "Локомотива" Баринов получил травму крестообразной связки

Полузащитник "Локомотива" и сборной России Дмитрий Баринов выбыл из строя примерно на полгода.

Как сообщил известный в прошлом футболист, комментатор "Матч ТВ" Константин Генич в Twitter, у хавбека диагностирован разрыв передней крестообразной связки колена. По примерный расчетам, Баринов пропустит около полугода и сможет вернуться на поле лишь в концовке нынешнего сезона.

"У Димы Баринова все-таки разрыв передней крестообразной связки; Минимум полгода аут... Очень жаль", - написал Генич.

Тяжелую травму Баринов получил в воскресном матче четвертого тура РПЛ против "Спартака". На 16-й минуте он рухнул на газон и схватился за колено. Игрок был заменен, а после оказания медицинской помощи при помощи костылей смог добраться до скамейки запасных, где и досматривал матч, который завершился победой "красно-белых" - 2:1.

Баринов в нынешнем сезоне стал автором одного забитого мяча за клуб в новом сезоне РПЛ.