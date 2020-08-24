В Гидрометцентре России прогнозируют теплый сентябрь

Теплый сентябрь обещают синоптики жителям европейской части России. Никаких избыточных осадков тоже не ожидается, рассказал руководитель Гидрометцентра России.

"Первый месяц осени будет комфортным и обещает порадовать теплом. По предварительному прогнозу, температуры будут держаться на привычных для сентября отметках и даже несколько превышать норму", - цитирует ТАСС Романа Вильфанда.

Летняя погода в первые дни сентября будет царить и в столице. Последние 30 лет метеорологическое лето прощалось с Москвой после 27 августа. Однако в этом сезоне, по словам синоптиков, такое случится вряд ли, поэтому тепло задержится еще на одну-две недели.