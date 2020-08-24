В московском метро запустят поезда с указателями направления следования на бортах

Новые поезда для московского метро сделает АО "Метровагонмаш". Всего до 2023 года будет поставлено 1360 новых метро-вагонов.

Как сообщает пресс-служба департамента транспорта столицы, новые поезда превзойдут даже любимые в городе составы "Москва", ведь они будут ехать еще тише и плавнее и смогут перевозить больше пассажиров (до 2,2 тысячи, одновременно).

Среди "фишек" новых составов - в 5 раз больше USB-зарядок, широкий сквозной проход между вагонами. Внутри вагона под потолком появятся консольные LCD-мониторы. А чтобы пассажиры уже на станции знали куда едет поезд, вагоны впервые оснастят, как поезда дальнего следования, широкими внешними информационными табло на бортах.

Каждый вагон будет оснащен двумя мощными климатическими системами с функцией обеззараживания воздуха ультрафиолетом. Технология позволяет уничтожать вирусы и бактерии, что увеличит безопасность пассажиров и предотвратит заражение коронавирусом.