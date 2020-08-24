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24.08.2020 10:26
Рубрика: Легковые авто

Власти Москвы не планируют брать плату за въезд в город

Текст: Сергей Жуков
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Делать въезд в Москву платным власти не собираются, сообщил глава департамента транспорта Максим Ликсутов.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Можно ли уехать в другой город с помощью каршеринга

По его словам, таких планов у города нет, хотя автомобилей меньше на столичных дорогах не становится. "В московском регионе с 2010 года машин стало больше на два миллиона, - сказал в интервью РИА Новости Ликсутов. - Количество выезжающих ежедневно на дороги города машин удается приводить в баланс".

Это получается, считает чиновник, за счет роста популярности общественного транспорта, платных парковок, внедрения интеллектуальной транспортной системы и развития альтернативных видов транспорта.