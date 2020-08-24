Власти Москвы не планируют переводить школы на дистанционное обучение

Столичные власти пока на планируют переводить школьников на дистанционное обучение. Об этом заявила журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ситуация с коронавирусом в столице стабильна.

"Переводить школьников на дистанционное обучение не планируется. Ни вообще, ни по отдельным урокам", - сказала Ракова.

Ранее в интервью телеканалу "Россия 24" мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что до 1 сентября весь персонал московских школ и детских садов, а это более 180 тысяч человек, бесплатно проверят на коронавирус. Если кто-то из учеников заболеет, то весь класс переведут на 14 дней на дистанционную учебу.

"Это период, когда надо протестировать всех остальных, разобраться в ситуации. Поэтому количество классов, которые будут переходить на дистанционку, будет зависеть от количества заболеваний. На сегодня это среди школьников 25-30 человек в сутки. Это означает, что 25-30 классов должно перейти на дистанционку на какой-то короткий период времени", - сказал Собянин.

"В общем, при объеме учащихся в миллионы - это очень мало, но все равно означает, что мы должны быть, что называется, в тонусе и держать в таком боевом состоянии технологии, связанные с дистанционным образованием", - отметил мэр.