Оркестр "Таврический" откроет сезон концертами в формате open-air

Симфонический оркестр Ленинградской области "Таврический" откроет XII концертный сезон. В этом году он начнется с участия оркестра в фестивале "День русской музыки", посвященного 180-летию со дня рождения Петра Ильича Чайковского.

Концерты пройдут на открытом воздухе, в Приозерском районе Ленобласти - в Приозерске и поселке Сосново. Приозерский район считается достаточно спокойным в эпидемиологическом отношении, здесь массовые мероприятия разрешены, но с соблюдением санитарных требований.

28 августа в 12.00 концерт "Таврического оркестра" начнется на Центральной площади поселка Сосново, а в 19.00 запланирован гала-концерт на главной площади Приозерска. Оркестр под управлением маэстро Михаила Голикова исполнит симфоническую музыку, а также фрагменты из опер и балетов Петра Чайковского. Солисты вечера: Тарас Трепель (виолончель), Руслан Турунтаев (скрипка), пианисты Александр Маслов и Евгений Изотов. В концерте примет участие и солисты Мариинского театра.

Вход свободный. Концерт пройдет при поддержке грантов Министерства культуры РФ.

А 30 августа любителей музыки приглашают на Первый оперно-хоровой фестиваль Ленинградской области, который пройдет прямо на территории Ивангородской крепости.

В 16.00 под открытым небом в естественных декорациях крепости XV века Симфонический оркестр "Таврический", Digital choir и солисты (Ольга Пудова - сопрано, Николай Стацюк - тенор, Антон Андреев, баритон) исполнят сценическую кантату Карла Орфа "Кармина Бурана".