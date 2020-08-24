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24.08.2020 11:24
Рубрика: Культура

В Петербурге открылся VIII конкурс юных вокалистов Елены Образцовой

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)
Фото: Пресс-служба Культурного Центра Елены Образцовой Фото: Пресс-служба Культурного Центра Елены Образцовой
Фото: Пресс-служба Культурного Центра Елены Образцовой

В Государственной академической капелле Санкт-Петербурга открылся VIII Международный конкурс юных вокалистов Елены Образцовой.

Фото: iStock
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В этом году конкурс проходит в сложных условиях. Как отметила директор конкурса Наталья Игнатенко, к нему был проявлен небывалый интерес, однако из-за ограничений, которые продолжают действовать, приехать смогли не все участники. Тем же, кто прибыл в Петербург, будет очень непросто, ведь им приходится выходить на сцену после длительной изоляции.

На сцене Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга выступят 95 представителей разных регионов и городов России. 27 конкурсантов из-за рубежа (Белоруссия, Украина, Казахстан, США, Австралия, Латвия, Эстония, Германия, Нидерланды, Швейцария) будут участвовать по видеозаписям.

Конкурс проводится в трех возрастных группах: с 9 до 11 лет, с 12 до 14 лет и с 15 до 17 лет.

Оценивать конкурсантов будет авторитетное международное жюри, в составе которого профессор Московский государственной консерватории имени Чайковского Маквала Касрашвили, профессор Санкт-Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова Мария Людько, профессор РАМ имени Гнесиных Рузанна Лисициан, народная артистка России Лариса Курдюмова, художественный руководитель театра "Мюзик-холл" Фабио Мастранжело, художественный руководитель образовательного центра "Сириус" Ханс-Йоахим Фрай.

Зрители могут следить за конкурсом в онлайн-трансляции, которая ведется на портале Культура.рф, на официальном канале в YouTube и в Facebook.

Объявление результатов и торжественное закрытие состоится 26 августа в 18 часов.

Кстати

VIII конкурс юных вокалистов Елены Образцовой открылся гала-концертом лауреатов прошлых лет. Свое вокальное искусство продемонстрировали Мария Авдеева, Валерий Макаров, Юлиана Ашурова, Андрей Максимов, Илья Сквирский, Лада Меркульева, выступившие в фортепианном сопровождении Александры Тарасенко и Марии Черновой. А виолончелист Руслан Комачков исполнил "Ave Maria" Каччини.

В регионах Культура Музыка Классика Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург РГ-Видео

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