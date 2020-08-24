В Крым на Кубок мира по хай-дайвингу приедут спортсмены десяти стран

Российский Крым в четвертый раз примет Кубок мира по прыжкам в воду с экстремальных высот. В зрелищных соревнованиях, несмотря на пандемию коронавируса, поучаствуют сильнейшие спортсмены и судьи из России, Белоруссии, Великобритании, Испании, Колумбии, Люксембурга, Мексики, Румынии, США, Украины и Франции. Об этом глава РК Сергей Аксенов написал на своей странице в Facebook.

Если в прошлые годы соревнования проводились на скале Дива в Симеизе, то 12 сентября наблюдать за ними можно будет на набережной Ялты. А спортсмены будут совершать прыжки с первой в мире модульной вышки высотой 27 метров, проект которой разработан крымчанами.

- Российский Крым стал признанным центром экстремальных видов спорта, - отметил глава РК Сергей Аксенов. - Мастера и любители хай-дайвинга собственным примером показывают, что спорт должен объединять людей, укреплять доверие между странами и народами, что он выше политической конъюнктуры. Это не только соревнования, но и форма народной дипломатии, наглядное свидетельство победы здравого смысла над логикой санкций и конфронтации. Крым открыт для сотрудничества и готов проводить международные мероприятия любого уровня.

Аксенов поделал участникам новых побед и рекордов, а зрителям - ярких и незабываемых впечатлений.

Напомним, в прошлом году экстремальное шоу мирового уровня собрало 14 участников из разных стран мира. А Кубок третий раз подряд завоевал британец Гэрри Хант.