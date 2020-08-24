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24.08.2020 09:12
Рубрика: Экономика

Крымские ученые предложили вернуться к опреснению морской воды

Текст: Сергей Винник (Симферополь)

Внедрение технологии опреснения морской воды необходимо для комплексного решения проблемы водоснабжения Крыма. Эта технология успешно развивалась в СССР, но потом ей не уделялось внимание. Об этом сообщила пресс-служба Крымского федерального университета (КФУ) имени В.И.Вернадского.

Фото: Илья Изотов/ РГ
В Симферополе поэтапно ограничат подачу воды

Чтобы обеспечить Крым пресной водой на постоянной основе, необходимо начать с подготовки правильного водного баланса ее потребления, считает заведующий кафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Академии строительства и архитектуры КФУ Илья Николенко. Баланс, которым сейчас пользуется республика, учитывает только объемы потребления влаги жилищно-коммунальным хозяйством полуострова и не учитывает потребности других отраслей. Эксперт уверен, что помимо уже имеющихся природных источников, использования очищенных стоков, необходимо наверстать в технологическое отставание в вопросе опреснения морской воды, сложившееся сегодня.

- Развитие опреснения является одной из самых прибыльных отраслей в мире, где ежесуточно опресняется более 100 миллионов кубометров воды, - говорит Илья Николенко. - Когда-то СССР был лидером в этом вопросе, но с развалом союза многие технологии были утрачены. Сейчас лидируют по объемам опреснения воды страны Персидского залива, а в Европе - Греция, Испания. В Турции и Египте установка опреснительных заводов обеспечивает развитие туризма. А наша страна в вопросе опреснения воды отстала на 20-30 лет.

Эксперт считает, что именно эта технология может обеспечить Крыму качественный прорыв в вопросе водоснабжения. Однако для ее внедрения необходимо предпринять целый ряд шагов, включая работу научных центров и внесение изменений в действующее законодательство.

Современные технологии позволяют производить опресненную воду по цене 25-30 рублей за кубометр. Это сопоставимо с ценой воды, которая продается сегодня населению Крыма.

Напомним, с 24 августа в Симферополе и ряде населенных пунктов Симферопольского района вводится поэтапное ограничение подачи воды. В первую очередь будет прекращено горячее водоснабжение. С 31 августа подача воды в коммунальную сеть сократится примерно на 40 тысяч метров кубических в сутки. С 7 сентября вода будет подаваться утром и вечером. Режим ограничений вводится на неопределенный срок, его продолжительность будет зависеть от того, насколько долго продержится в Крыму засушливый период.

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