В Симферополе поэтапно ограничат подачу воды

В полночь 24 августа в Симферополе приступят к первому этапу режима ограничения водоснабжения. Об этом в интервью телеканалу "Крым 24" сообщил генеральный директор ГУП РК "Вода Крыма" Владимир Баженов.

- В ночь на 24 августа мы снижаем подъем воды с водохранилищ на небольшую величину, - пояснил он. - Прекращается горячее водоснабжение по всему городу, и мы на этом экономим семь тысяч кубометров воды в день. Так, сейчас мы подаем на город 160 тысяч кубов воды в сутки, а с 24 августа - 140 тысяч кубометров в сутки.

С 31 августа, по словам Баженова, на втором этапе режима ограничения, "Вода Крыма" уменьшит отбор ресурса до 120 тысяч кубометров, переведя Симферополь "на безночную подачу воды".

- И уже 7 сентября мы будем вводить почасовую подачу воды - по три-четыре часа утром и вечером, - подчеркнул руководитель предприятия.

Со своей стороны глава администрации Симферополя Елена Проценко отметила, что наряду с ограничением водоснабжения власти крымской столицы намерены обеспечить автоподвоз воды к домам.

- Мы приняли ряд мер, чтобы симферопольцы были с водой, - пояснила она. - Глава Крыма Сергей Аксенов выделил нам дополнительно 27,5 миллиона рублей, которые мы потратили на приобретение емкостей для воды. Емкости будут установлены не только у социально значимых объектов (детские сады и школы), но и возле многоквартирных домов и в частном секторе.

В июле Минобороны протянули водопровод из десятка стальных труб, по которому в Симферопольское водохранилище уже началась закачка воды из Тайганского водохранилища - в перспективе до 50 тысяч кубометров в сутки. А в июне началась подача воды в Симферополь с Ивановского и Вилинского водозаборов, которые суммарно дадут столице Крыма до 57 тысяч кубов воды ежедневно. Как подчеркнули чиновники, если б не эти меры, ограничивать водоснабжение в столице Крыма пришлось бы значительно раньше.

В начале августа в Мирновском сельском поселении Симферопольского района из-за пересыхания единственной скважины № 4553 вводили режим чрезвычайной ситуации. Около 2000 человек остались без воды - для них организован ее подвоз силами госпредприятия "Вода Крыма" несколько раз в сутки.

В конце июля глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что запаса воды в в Симферопольском водохранилище хватит приблизительно на сто дней.