В Симферополе поэтапно ограничат подачу воды

Новости

В Вооруженных силах вылечились от коронавируса более 10 200 человек 20:58
В NASA оценили опасность утечки воздуха на МКС 20:40
В городе Волжском выполнили первую трансплантацию почки 20:09
Минпросвещения рассмотрит вопрос выбора формата обучения подростков в СИЗО 20:02
Кузнецова: Родителям первоклашек нужен выходной 1 сентября 19:56
Из-за утечки воздуха экипаж МКС изолируется в российском модуле 19:50
Стали известны доходы Сергея Собянина за 2019 год 19:24
Патриарх Кирилл призвал ограничить посещение Соловков туристами 19:18
Число трудоустроенных в России в августе превысило число уволенных 19:16
Бывшего советника Трампа арестовали за мошенничество 19:10
Хайруллина и Матвеев ушли из "Табакерки" 19:10
Cо следующей недели начнется иммунизация от COVID-19 врачей и учителей 19:01
Четыре человека погибли в ДТП с грузовиком под Тамбовом 18:52
Срок годности российской вакцины от коронавируса составит шесть месяцев 18:50
Тизер: названа дата выхода четвертого сезона "Короны" 18:48
Бьорк сыграет славянскую ведьму в фильме режиссера "Маяка" 18:33
Брат смертника на "Манчестер Арена" приговорен к 55 годам тюрьмы 18:30
В Москве осудили киллера за убийство трех человек 18:26
Пилот F-16 проведет воздушный бой против искусственного интеллекта 17:31
В столичном регионе похитили электроэнергии на сумму около 150 млн рублей 17:12
Вышел русский трейлер "Гнезда" с Джудом Лоу 17:09
Беременных женщин вакциной от COVID-19 прививать не будут 17:02
В Кремле отметили факты вмешательства в дела Беларуси извне 16:58
В Москве кремировали певицу Валентину Легкоступову 16:52
Путин оценил влияние санкций по Крыму 16:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
В новом КоАП предусмотрены штрафы для продавцов за отказ принять товар
В новом КоАП предусмотрены штрафы для продавцов за отказ принять товар
Какие книги чаще читают в метро
Какие книги чаще читают в метро
20.08.2020 21:08
Рубрика: Экономика

В Симферополе поэтапно ограничат подачу воды

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)

В полночь 24 августа в Симферополе приступят к первому этапу режима ограничения водоснабжения. Об этом в интервью телеканалу "Крым 24" сообщил генеральный директор ГУП РК "Вода Крыма" Владимир Баженов.

Фото: Илья Изотов/ РГ
Крымские ученые предложили использовать для водоснабжения родники

- В ночь на 24 августа мы снижаем подъем воды с водохранилищ на небольшую величину, - пояснил он. - Прекращается горячее водоснабжение по всему городу, и мы на этом экономим семь тысяч кубометров воды в день. Так, сейчас мы подаем на город 160 тысяч кубов воды в сутки, а с 24 августа - 140 тысяч кубометров в сутки.

С 31 августа, по словам Баженова, на втором этапе режима ограничения, "Вода Крыма" уменьшит отбор ресурса до 120 тысяч кубометров, переведя Симферополь "на безночную подачу воды".

- И уже 7 сентября мы будем вводить почасовую подачу воды - по три-четыре часа утром и вечером, - подчеркнул руководитель предприятия.

Со своей стороны глава администрации Симферополя Елена Проценко отметила, что наряду с ограничением водоснабжения власти крымской столицы намерены обеспечить автоподвоз воды к домам.

- Мы приняли ряд мер, чтобы симферопольцы были с водой, - пояснила она. - Глава Крыма Сергей Аксенов выделил нам дополнительно 27,5 миллиона рублей, которые мы потратили на приобретение емкостей для воды. Емкости будут установлены не только у социально значимых объектов (детские сады и школы), но и возле многоквартирных домов и в частном секторе.

В июле Минобороны протянули водопровод из десятка стальных труб, по которому в Симферопольское водохранилище уже началась закачка воды из Тайганского водохранилища - в перспективе до 50 тысяч кубометров в сутки. А в июне началась подача воды в Симферополь с Ивановского и Вилинского водозаборов, которые суммарно дадут столице Крыма до 57 тысяч кубов воды ежедневно. Как подчеркнули чиновники, если б не эти меры, ограничивать водоснабжение в столице Крыма пришлось бы значительно раньше.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Военные в рекордные сроки проложили трубопровод к Симферополю

В начале августа в Мирновском сельском поселении Симферопольского района из-за пересыхания единственной скважины № 4553 вводили режим чрезвычайной ситуации. Около 2000 человек остались без воды - для них организован ее подвоз силами госпредприятия "Вода Крыма" несколько раз в сутки.

В конце июля глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что запаса воды в в Симферопольском водохранилище хватит приблизительно на сто дней.

В регионах Экономика Отрасли Ресурсы Общество Экология Экономика ЖКХ Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым РГ-Фото

Главное сегодня

Путин назвал главное качество управленца
Минпросвещения: 1 сентября школы вернутся к полноценному режиму работы
Из-за утечки воздуха экипаж МКС изолируется в российском модуле
Мутко: Около 40% российских семей не могут позволить себе ипотеку
Cо следующей недели начнется иммунизация от COVID-19 врачей и учителей
Как получить кешбэк за путешествие по России
Кафе и рестораны смогут закрывать только в экстренном случае