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24.07.2020 22:30
Рубрика: Экономика

Глава Крыма оценил запасы воды в Симферопольском водохранилище

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Нынешнего запаса воды в в Симферопольском водохранилище хватит приблизительно на сто дней. Таким образом, благодаря выпавшим на полуострове в июне и июле обильным осадкам в столице Крыма в самый жаркий месяц лета сохраняется резерв воды на уровне начала года. Об этом журналистам заявил глава РК Сергей Аксенов.

Фото: Пресс-служба администрации Бахчисарая
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- С прошлого года мы говорим, что запас воды в Симферопольском водохранилище - на сто дней, - рассказал Аксенов. - Вот и сегодня воды у нас на сто дней, ничего не поменялось. Возможно будут какие-то режимы в Симферополе, но это не факт, пока погода нам благоволит.

Вместе с тем глава РК не исключил, что правительство РФ примет постановление о признании дефицита воды в Крыму чрезвычайной ситуацией.

- Для запуска некоторых процедур такое решение возможно будет принято, - отметил Аксенов. - Тут спасибо Минобороны, которое приняло решение в кратчайшие сроки построить водопровод, по которому вода поступает в Симферопольское водохранилище. Плюс займемся ремонтом самой системы водоснабжения Симферополя, что позволит нам сэкономить около восьми миллионов кубометров воды. И проектная документация уже заказана.

Ранее на портале правительства РФ был опубликован проект постановления, согласно которому создавшийся дефицит питьевой воды в Крыму предлагается признать чрезвычайной ситуацией. Из резервного фонда правительства РФ планируется выделить 159 миллионов рублей на предотвращение дефицита воды, в том числе на ремонт Межгорного гидроузла - 73 миллиона рублей, на замену аварийных водопроводных сетей в Симферополе - 51,6 миллиона, на ремонт Севастопольского водовода - 25,9, на ремонт насосной станции Вилино - 6,64, на добычу воды из артезианских источников Бахчисарая - 3,7 миллиона рублей.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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Напомним, к середине июля российские военные проложили трубопровод более 60 километров от Тайганского до Симферопольского водохранилища. А в июне началась подача воды в Симферополь из Вилинского и Ивановского подземных водозаборов, которые суммарно давать столице Крыма до 57 тысяч кубометров воды.

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