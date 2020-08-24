В Краснодаре ночной клуб накажут за массовый концерт

В Краснодаре ночной клуб накажут за проведение концерта. Об этом заявили в мэрии города на традиционной планерке сотрудников адмнистрации.

"Сейчас активизировалась деятельность ночных клубов по проведению концертов, - сообщил начальник управления торговли и бытового обслуживания Краснодара Сергей Тебеньков. - Эти мероприятия на сегодняшний день стоят практически все на учете. Информация о ночном клубе The Rock bar подтвердилась - 21 числа они проводили концерт, есть видеоматериалы".

По словам представителя мэрии города, данные, собранные администрацией, переданы в УМВД Краснодара - "для принятия мер административного характера". Также известно, что была "проведена беседа с руководителем предприятия". Назначенный на 25 число концерт в ночном клубе отменили. Другие представления, намеченные на 28 и 29 числа, скорее всего, также не проведут.

Как ранее уже писала "РГ", в Краснодаре были оштрафованы несколько кафе, клубов и ресторанов, которые проводили разные массовые мероприятия во время карантина или режима повышенной готовности. В частности, за "карантинную вечеринку" оштрафовали клуб "Архитектор".