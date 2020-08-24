В Симферополе начали подавать воду по графику

По данным госпредприятия "Вода Крыма", при плановом наполнении Симферопольского водохранилища в 36 миллионов кубометров воды сейчас там осталось всего семь миллионов. На первом этапе коммунальщики отключили горячее водоснабжение. На втором этапе, с 31 августа, по словам гендиректора предприятия Владимира Баженова, прекратят водоснабжение по ночам.

- С седьмого сентября мы будем вводить почасовую подачу воды - по три-четыре часа утром и вечером, - подчеркнул он.

Глава администрации Симферополя Елена Проценко отметила, что планируется обеспечить автоподвоз воды к домам и установить емкости для воды у социально значимых объектов, многоквартирных домов и в частном секторе. В школах и детсадах города уже установлены пластиковые баки, которые врезаны в систему водоснабжения учебных заведений - они будут заполняться в момент пуска воды. По прогнозам завкафедрой землеведения и геоморфологии Таврической академии КФУ им. Вернадского Бориса Вахрушева, проблемы с водообеспечением в регионе, связанные с климатическими условиями (осадками), продлятся еще пять-восемь лет.

Крымскую столицу питают три основных водохранилища: Партизанское, Симферопольское и Аянское. Все три собирают осадки и талые воды с гор, и этого обычно хватало. Но к началу лета 2020-го воды в этих источниках накопилось вдвое меньше, чем в 2019-м.