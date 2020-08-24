Режим самоизоляции для пожилых свердловчан продлен до конца августа

Режим самоизоляции для жителей Свердловской области 65 лет и старше и людей, имеющих хронические заболевания, продлен до 31 августа.

Соответственно, в регионе продолжает действовать ряд ограничительных мер в связи с пандемией коронавирусной инфекции: масочный режим, социальное дистанцирование, дезинфекция.

За последние сутки, по данным оперштаба, выявлено 127 новых случаев COVID-19, из которых 65 приходится на Екатеринбург. Общее количество зафиксированных в области пациентов на сегодня равняется 24 482.

Состояние 78 госпитализированных врачи оценивают как тяжелое, 76 из них получают лечение в условиях реанимации, в том числе 41 человек находится на аппаратах ИВЛ. Выздоровели и отправились домой за сутки 62 человека, а в целом с начала распространения инфекции - 19 568.

"Зарегистрировано шесть случаев смерти больных COVID-19, передает ведомство. - Общее число случаев - 409".

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