Сегодня газ, завтра - атом: Новые стандарты индустрии эксперты обсудят в Тюмени

Новости

Судебное производство по делу Навального приостановлено из-за болезни 16:53
Послу Литвы в Минске вручили ноту протеста в связи с инцидентом на границе 16:24
Мантуров: Россия формирует новую парадигму биологической безопасности 15:44
Врач назвала правильные продукты для перекуса 15:40
Вышел трейлер российской комедии "Хандра" с Гордоном 15:30
Власти Москвы не планируют продавать записи с камер видеонаблюдения 14:54
Джон Карпентер займется новым "Нечто" 14:45
В Москве пройдут Дни военно-исторического кино 14:43
Первые поставки Су-34М в ВКС России ожидаются в 2021 году 14:40
Губернатор Приморья пообещал наказывать синоптиков за неточный прогноз 14:35
Клип поп-группы BTS побил все рекорды YouTube 14:29
Лукашенко: Акции протеста мешают борьбе с коронавирусом 13:53
Во "ВКонтакте" теперь можно искать работу 13:31
В "Единой России" предложили подключать россиян к газу за счет "Газпрома" 13:25
В День города в Москве сыграют более 900 свадеб 13:22
Пригородные леса не могут справиться с вредными выбросами 13:12
Вышел первый трейлер триллера с Кевином Костнером "Отпусти его" 13:10
На МКАД сделают аварийные карманы 13:06
Мишустин поручил подготовить план достижения национальных целей 12:59
Велопрокат появится во всех районах Москвы 12:58
В центре Москвы сделают временные велополосы 12:58
В Кремле прокомментировали высылку российского дипломата из Австрии 12:46
Кабмин расширил возможности использования субсидий на паллиативную помощь 12:39
В Минске задержали двух членов Координационного совета оппозиции 12:36
Саратовец осужден пожизненно за убийство девочки 12:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Обновлены рекомендации по лечению тяжелых сердечных заболеваний
Обновлены рекомендации по лечению тяжелых сердечных заболеваний
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 24 по 30 августа
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 24 по 30 августа
В "РГ" пройдет круглый стол с участием ректоров ведущих вузов страны
В "РГ" пройдет круглый стол с участием ректоров ведущих вузов страны
24.08.2020 16:49
Рубрика: Экономика

Сегодня газ, завтра - атом: Новые стандарты индустрии эксперты обсудят в Тюмени

Текст: Александр Емельяненков
Эра атома в мировой энергетике еще не наступила, она ожидает человечество в будущем. А в среднесрочной перспективе наиболее востребованным ресурсом будет природный газ - при одновременном развитии технологий сокращения выбросов СО2. Такое мнение в диалоге с президентом Ассоциации "Глобальная энергия" Сергеем Брилевым высказал известный ученый, лауреат Нобелевской премии за исследования на Большом адронном коллайдере итальянец Карло Руббиа.

Как сообщала ранее "РГ", бывший глава ЦЕРН (Европейская организация по ядерным исследованиям) и один из разработчиков ускорителя БАК, удостоенный Нобелевской премии за обнаружение ранее предсказанных бозонов W и Z, в этом году включен в шорт-лист претендентов на премию "Глобальная энергия" в номинации "Традиционная энергетика". Вместе с итальянцем Карло Руббиа в коротком списке еще 14 претендентов из восьми стран. Имена лауреатов будут объявлены 8 сентября по итогам закрытого заседания международного комитета "Глобальной энергии".

Фото: Роман Щербенков/ СОЮЗ
Что будет с тарифами на электричество после ввода БелАЭС

Спустя две недели, 22-24 сентября, главные тренды в мировой энергетике станут предметом делового обсуждения на XI Тюменском нефтегазовом форуме. Ассоциация "Глобальная энергия" в этом году выступила его партнером, а Сергей Брилев будет модератором пленарного заседания TNF-2020.

"Тюмень, где сосредоточены крупнейшие запасы нефти и газа России, является прекрасной площадкой для обсуждения будущего энергетики, в том числе баланса между традиционными и возобновляемыми источниками", - пояснил такой выбор Брилев. По его словам, сегодня, в условиях глобальной декарбонизации, для топливно-энергетического комплекса нашей страны необходимо найти новую модель развития.

Какими должны стать новые стандарты индустрии? Когда можно ожидать полного отказа от традиционных источников энергии? Каким будет топливо будущего? Эти вопросы прямо пересекаются с повесткой Ассоциации "Глобальная энергия" и станут ключевыми на пленарном заседании TNF-2020.

Что же касается атомной генерации, то она, по мнению Карла Руббиа "чрезвычайно ценна", так как "производит огромное количество энергии". Но ее производство, замечает итальянский ученый, нужно соединять "с возможностью получения энергии из природных ресурсов, например, из природного газа, которого много". Главная задача в переживаемый нами момент - добиться снижения выбросов CO2 при использовании природного газа как основного энергетического ресурса. По мнению Карло Руббиа, он "может очень эффективно использоваться в течение тысячелетий, если решим проблему выбросов CO2".

Фото: Архив Ижорских заводов.
Как на Ижорском заводе сделали первый атомный реактор

И это, полагает номинант "Глобальной энергии", будет продолжаться до тех пор, "пока мы не выработаем соответствующую форму ядерной энергии, время которой в конце концов наступит, но она будет не такой, как сегодня, а чем-то другим".

Помимо известной проблемы радиоактивных отходов, которая сдерживает развитие атомной энергетики, назрела необходимость "демократизировать и деполитизировать атомную отрасль", убежден Карло Руббиа.

В регионах Экономика Отрасли Энергетика Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область

Главное сегодня

Образовательные кредиты будут выдавать по ставке 3% годовых
Новую версию БМП-2М впервые показали на "Армии-2020"
Кабмин расширил возможности использования субсидий на паллиативную помощь
Бали останется закрытым для иностранцев до конца года
Родители московских школьников могут оставить детей на "удаленке"
Топ-50 профессий, требующих профобразования
Названы самые дешевые направления для полетов по России в сентябре