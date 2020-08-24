Сегодня газ, завтра - атом: Новые стандарты индустрии эксперты обсудят в Тюмени

Эра атома в мировой энергетике еще не наступила, она ожидает человечество в будущем. А в среднесрочной перспективе наиболее востребованным ресурсом будет природный газ - при одновременном развитии технологий сокращения выбросов СО2. Такое мнение в диалоге с президентом Ассоциации "Глобальная энергия" Сергеем Брилевым высказал известный ученый, лауреат Нобелевской премии за исследования на Большом адронном коллайдере итальянец Карло Руббиа.

Как сообщала ранее "РГ", бывший глава ЦЕРН (Европейская организация по ядерным исследованиям) и один из разработчиков ускорителя БАК, удостоенный Нобелевской премии за обнаружение ранее предсказанных бозонов W и Z, в этом году включен в шорт-лист претендентов на премию "Глобальная энергия" в номинации "Традиционная энергетика". Вместе с итальянцем Карло Руббиа в коротком списке еще 14 претендентов из восьми стран. Имена лауреатов будут объявлены 8 сентября по итогам закрытого заседания международного комитета "Глобальной энергии".

Спустя две недели, 22-24 сентября, главные тренды в мировой энергетике станут предметом делового обсуждения на XI Тюменском нефтегазовом форуме. Ассоциация "Глобальная энергия" в этом году выступила его партнером, а Сергей Брилев будет модератором пленарного заседания TNF-2020.

"Тюмень, где сосредоточены крупнейшие запасы нефти и газа России, является прекрасной площадкой для обсуждения будущего энергетики, в том числе баланса между традиционными и возобновляемыми источниками", - пояснил такой выбор Брилев. По его словам, сегодня, в условиях глобальной декарбонизации, для топливно-энергетического комплекса нашей страны необходимо найти новую модель развития.

Какими должны стать новые стандарты индустрии? Когда можно ожидать полного отказа от традиционных источников энергии? Каким будет топливо будущего? Эти вопросы прямо пересекаются с повесткой Ассоциации "Глобальная энергия" и станут ключевыми на пленарном заседании TNF-2020.

Что же касается атомной генерации, то она, по мнению Карла Руббиа "чрезвычайно ценна", так как "производит огромное количество энергии". Но ее производство, замечает итальянский ученый, нужно соединять "с возможностью получения энергии из природных ресурсов, например, из природного газа, которого много". Главная задача в переживаемый нами момент - добиться снижения выбросов CO2 при использовании природного газа как основного энергетического ресурса. По мнению Карло Руббиа, он "может очень эффективно использоваться в течение тысячелетий, если решим проблему выбросов CO2".

И это, полагает номинант "Глобальной энергии", будет продолжаться до тех пор, "пока мы не выработаем соответствующую форму ядерной энергии, время которой в конце концов наступит, но она будет не такой, как сегодня, а чем-то другим".

Помимо известной проблемы радиоактивных отходов, которая сдерживает развитие атомной энергетики, назрела необходимость "демократизировать и деполитизировать атомную отрасль", убежден Карло Руббиа.