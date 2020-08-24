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Режиссер "Текста" и "Холопа" начал съемки триллера про Сергея Есенина

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    24.08.2020, 11:37
Текст:   Олег Усков
Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Российский режиссер Клим Шипенко, чья комедия "Холоп" стала самым кассовым фильмом за всю историю отечественного проката, собрав более трех миллиардов рублей, приступает к новой картине. О чем рассказал в своем Instagram.

Речь о ленте "Декабрь", и это будет исторический детективный триллер, идея которого зародилась у Шипенко много лет назад.

Проект поддержан Фондом кино.

"Фильм "Декабрь" будет!!! Мы ждали этого! Начинаем! Тема интересная, загадочная, мистическая! Я давно хотел снять фильм про Есенина, когда еще учился в институте. Спустя 15 лет, время пришло!" - эмоционально изложил постановщик.

Поблагодарив всех за поддержку, Шипенко объявил, что "актерский ансамбль феерически красивый" и заверил: "Не разочаруем!". При этом каст поименно не оглашая.

В центре сюжета - тот период жизни поэта, когда Айседора Дункан хотела помочь ему бежать из СССР. Что, не исключено, продлило бы Есенину жизнь. Правда это или всего лишь миф? Картина Шипенко разберется.

Сроки пока не обозначены.

Шипенко - двукратный лауреат "Золотого орла" - за "Салют-7" и "Текст". Последний на сегодня проект Клима - сериал "Война семей", где он выступил продюсером.

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