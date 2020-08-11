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Режиссер "Текста" и "Холопа" снимет комедию с Буруновым и Харламовым

Новости
    11.08.2020, 15:00
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Клим Шипенко, режиссёр резонансных фильмов "Текст" и "Холоп", хочет снять комедию "ОКнутый". В главных ролях - Сергей Бурунов ("Полицейский с Рублевки", "Домашний арест", "Мылодрама") и резидентом Comedy Club Гариком Харламовым.

Фото: kinopoisk.ru
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Компания "ВБД Груп", курирующая проект, рассказала на питчинге, что Бурунов сыграет чиновника по фамилии Лопатин, "готового на всё ради повышения". Помочь в карьере может хоккейный матч с участием главы государства. Только играть в хоккей герой Бурунова не умеет, поэтому он нанимает тренера, которого играет Харламов (какая ирония). Ударившись головой об лёд, он обнаруживает, что "все люди для него становятся на одно лицо - лицо тренера", - говорится в описании фильма.

Производство этого жуткого ответа фильму "Быть Джоном Малковичем" должно начаться весной 2021 года, сообщает РИА Новости. На реализацию запрашивается 70 млн рублей.

К производству ленты планируют приступить в марте-апреле 2021 года. Создатели проекта запросили для его реализации 70 миллионов рублей.

Отмечается, что Шипенко также планирует снять драматический триллер о пяти последних днях жизни Сергея Есенина "Декабрь" с Сергеем Гармашем, Александром Самойленко, Владимиром Вдовиченковым и Анной Чиповской. А на роль Айседоры Дункан Шипенко хочет "Лив Тайлер или кого-то ещё". Предполагаемый бюджет - 250 млн рублей, запрашиваемая сумма - 100 млн.

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