Кристина Асмус прокомментировала слух о грядущей свадьбе Харламова

Российская актриса Кристина Асмус, не так давно официально объявившая о расставании с супругом, актером и шоуменом Харламовым, среагировала на упорно циркулирующий слух, что у Гарика намечается новая свадьба - зимой, сразу после развода с Асмус.

По своему обыкновению Кристина комментирует с юмором, на соответствующий вопрос подписчика в Instagram ответив: "Да, я подружка невесты".

Асмус и Харламов о разводе синхронно заявили в социальных сетях в июне. Заверив, что скандал вокруг триллера "Текст", где Кристина снялась в откровенной сцене, ни при чем. Как нет в нем вины и каких-либо "третьих лиц".

Далее появилась информация, что развод артистов - розыгрыш, ставший заданием на шоу. Что вскоре было сторонами опровергнуто.