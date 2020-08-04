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Стали известны гонорары Сергея Гармаша

Новости
    04.08.2020, 12:02
Текст:   Олег Усков

Уход Сергея Гармаша из театра "Современник", которому артист отдал 36 лет, продолжает оставаться одной из главных новостных тем в рубрике "культура". Зрители пригорюнились, коллеги на все лады комментируют происходящее.

Фото: instagram.com/ ritadakota
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Печаль усугубляет и тот факт, отмечает KP.RU, что публика ждала премьеры новой постановки Гармаша "Папа", где его сценическими партнерами должны были стать Виктория Толстоганова и "предполагаемая любовница Михаила Ефремова Дарья Белоусова".

Уже известно, что актер все-таки отметится в спектакле, выйдя 1 и 2 сентября, так как искать Гармашу замену уже поздно. Но это будет его последним появлением в "Современнике", и далее - свободное плаванье.

Тем временем пресса очень приблизительно подсчитала заработки актера: не пропадет ли тот без театральных гонораров? Не пропадет. Как и Ефремов, Гармаш оформил в свое время оформил ИП - "традиционный способ легализовать доходы от выступлений, рекламы и других видов деятельности".

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
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В итоге, сообщает издание, согласно документам, всего у ИП Гармаша за пять лет значатся десять госзакупок на общую сумму 98 миллионов 639 тысяч рублей.

Уточнено: услугами артиста обращались Воронежский концертный зал, Мариинский театр, Санкт-Петербургская филармония, Красноярский театр оперы и балета и другие учреждения культуры страны. И за каждый выход на сцену Гармаш получал от 160 до 299 тысяч рублей.

Хотя были гонорары и посолиднее - за 535 тысяч актеру дважды пришлось выйти на сцену Красноярского театра в качестве чтеца на мероприятии, посвященном памяти писателя Виктора Астафьева.

Фото: kinopoisk.ru
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При этом отмечено, что Гармашу на всех гастролях оплачивали репетиции, и отдельно - перелет бизнес-классом и проживание в четырехзвездочной гостинице.

Кроме того, изрядный доход актер получает от рекламы. Только в период с 2016 по 2018 годы Гармаш заработал более 96 миллионов рублей за участие в трех рекламных заказах, в рамках которых Сергей Леонидович получал по 1,2 миллиона рублей за фотосъемки и по шесть - за видеосъемки.

И, как отмечает газета, названные суммы - лишь часть доходов Народного артиста, ибо, как "большинство контрактов, ИП не попадает в открытый доступ". Плюс не будем забывать про активность актера в кино и на ТВ.

Ранее были названы гонорары Михаила Ефремова.

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