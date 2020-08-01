"Теперь не отмоется": Ахеджакова прокомментировала демарш Гармаша

Продолжает развиваться ситуация вокруг советского, российского актера Сергея Гармаша. Напомним: накануне артист уведомил труппу "Современника", в котором служил с 1984 года, об уходе - открытым письмом.

В качестве причины при принятии этого непростого решения Гармаш указал, что после смерти художественного руководителя театра Галины Волчек в "Современнике" стала складываться нездоровая атмосфера. И сама ситуация - "чудовищная".

Народная артистка России Лия Ахеджакова в комментарии РИА Новости с коллегой не согласилась. Акцентируя: никакой "чудовищной ситуации", о которой говорит Сергей, в театре нет.

Ахеджакова подчеркнула, что "очень переживает, что это с Сережей случилось", потому что "это пятно он никогда не смоет".

По мнению актрисы, Виктор Рыжаков, возглавивший "Современник", - "замечательный человек", предложивший труппе "на три сезона прекрасные планы с замечательными драматургами и режиссерами".

Как добавила Ахеджакова, Рыжаков - "известный режиссер, обладатель множества наград", все проекты у него "хорошие", а предложенные задумки - "интересные", и в них каждому артисту найдется место.

Ранее уход Гармаша прокомментировали его представитель и Чулпан Хаматова.