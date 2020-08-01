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Сын Михаила Ефремова прокомментировал скандальный уход Гармаша

Новости
    01.08.2020, 18:40
Текст:   Олег Усков
Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости

32-летний российский актер театра и кино Никита Ефремов, сын Михаила Ефремова и внук Олега Ефремова, создателя и первого худрука "Современника", прокомментировал ситуацию вокруг артиста Сергея Гармаша.

Фото: Евгения Смолянская/ РГ
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Напомним: накануне Гармаш обратился к труппе театра с открытым письмом, в котором уведомил коллег, что после смерти Галины Волчек в "Современнике" начала складываться обстановка, которая ему кажется неприемлемой. Поэтому актер принял решение уйти.

Никита Ефремов, так же актер "Современника", поступок Гармаша назвал "осознанным и взрослым выбором". За деталями которого нужно обращаться непосредственно к Сергею Леонидовичу.

Но если брать мнение его, Ефремова, то он с коллегой не согласен. Новый художественный руководитель театра Виктор Рыжаков Никите нравится. А озвученные им труппе планы - хороши. В том числе тем, что связаны с историей театра вообще и Галиной Волчек в частности.

Фото: Николай Гагарин/РГ
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Что же касается столь широкого общественного обсуждения письма Гармаша, то это все Ефремову не очень приятно, и комментировать его - указал артист в комментарии МК - некорректно. Поскольку адресовано оно было труппе "Современника", следовательно, и обсуждаться должно внутри коллектива.

"Если бы оно было совсем уж общественное, тогда, наверное, мы могли бы о нем говорить. А так у Сергея Леонидовича намерение было иное", - говорит Никита. Подытожив, что для Гармаша театр - дом, поэтому "эти "внутридомные" проблемы надо внутри и обсуждать".

Ранее ситуацию комментировали Чулпан Хаматова и Лия Ахеджакова.

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