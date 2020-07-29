Названы суммы гонораров Михаила Ефремова в театре

В Пресненском суде Москвы начинается процесс по резонансному делу Михаила Ефремова, обозначенного виновником ДТП со смертельным исходом. Актера уже доставили в суд на предварительное заседание.

При этом, как стало известно KP.RU, никого из родных артиста на слушаниях не будет - ни детей (их у Ефремова шестеро), ни жены, которая появится на заседании лишь в качестве свидетеля - когда вызовут. Более того - и семья Ефремова, и его друзья по просьбе супруги от любых комментариев ситуации воздерживаются.

Меж тем, как сообщили в "Современнике", с которым актер сотрудничал, пока в спектаклях театра, где был задействован Ефремов, его никем заменять не собираются.

"Мы ведь не знаем его судьбы, давайте дождемся решения суда", - цитирует издание пресс-секретаря "Современника" Елену Волкову. Которая добавила, что все коллеги "за Михаила Олеговича очень переживают". То есть место все еще остается за артистом.

В репертуаре театра - три постановки с Ефремовым в главных ролях: "Анархия" (идет с 2012 года), "Амстердам" (с 2017-го) и "Не становись чужим" (с 2018-го), и все они шли успешно.

Также стали известны гонорары актера в "Современнике" - это контракты на суммы 900 тысяч до 7,7 миллиона рублей. За каждую постановку, сыгранную в Москве, Михаил получал по сто тысяч рублей, на гастролях по стране - по двести. Плюс Ефремову дополнительно платили по десять тысяч рублей за каждую репетицию.

Итого с 2016 по 2020 годы артист заработал в театре, согласно госконтрактам, более 32 миллионов рублей.

Ранее было подсчитано, сколько Ефремов в среднем зарабатывал за месяц.