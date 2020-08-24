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24.08.2020 13:38
Рубрика: Экономика

Россияне продолжают экономить на товарах и услугах

Текст: Светлана Ментюкова
Россияне продолжают экономить на товарах и услугах. Об этом свидетельствуют данные индекса "Активности бизнеса", рассчитываемый оператором фискальных данных "Первый ОФД". По данным оператора, за последнюю неделю его значение снизилось, как в объемном, так и в денежном выражениях.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Так, показатель индекса, отражающий количество совершенных россиянами покупок за последние семь дней, после незначительного подъема неделей ранее, уменьшился до значения минус 0,7 пунктов. Показатель индекса, демонстрирующий изменения в количестве денег, затраченных за тот же период на оплату товаров или услуг, снизился до уровня 0,04 пункта. Причем, уровень показателя в деньгах планомерно снижается со своего пикового после снятия ограничений значения (0,23 пункта) вторую неделю подряд.

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В "Первом ОФД" напоминают, что своего минимального значения - минус 45% и 46% соответственно - товарный и денежный значения индекса достигли в конце марта текущего года, по причине введения ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

"Оба показателя достигли доковидных значений в начале лета, при этом индекс в денежном выражении вышел на положительные значения, в отличие от индекса в штуках. Это связано с тем, что количество покупок уменьшилось, но средний чек увеличился по сравнению с прошлым годом, вероятно, это свидетельствует об инфляции и росте цен", - поясняют в "Первом ОФД".

Как уже сообщала "РГ", активно экономить россияне начали еще в июле. Эксперты исследовательского холдинга "Ромир" объяснили это желанием граждан нарастить сбережения, сократившиеся за время пандемии.

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