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24.08.2020 16:26
Рубрика: Легковые авто

Сколько сил потерял за 30 лет и 290 тысяч км Ford Mustang

Текст: Константин Руссов

На динамометрическом стенде команды LMR оказался 30-летний Ford Mustang GT, созданный на платформе Fox и оттого получивший прозвище Fox Body.

Фото: iStock
Покупатель классического Ford Mustang так и не дождался своей машины

Энтузиасты решили проверить, сколько "лошадей" выдаст родной двигатель масл-кара после 290 000 км пробега и использования в качестве машины на каждый день.

С завода Ford Mustang GT оснащался 228-сильным бензиновым двигателем V8, крутящий момент которого составлял 410 Нм.

Замеры результатов 30-летней машины показали, что мотор не растерял своей прыти: на стенде Mustang GT выдал 226 л.с. и 399 Нм.

Третье поколение Ford Mustang производилось с 1978 по 1993 годы. В процессе работы над обновлённой моделью в 1987 году руководство компании рассматривало вариант перехода на переднеприводную платформу Mazda, однако во главу угла поставили мнение потребителей, которые настаивали на сохранении компоновки. Модель, созданную в коллаборации с японской компанией, назвали Probe, она выпускалась с 1988 по 1997 годы.

#Ford