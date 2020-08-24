Постановление администрации Тамбовской области от 21 августа 2020 года № 663 "О внесении изменения в постановление администрации области от 17.03.2020 № 193 "О введении режима повышенной готовности в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Тамбовской области"

Администрация области постановляет:

1. Внести в постановление администрации области от 17.03.2020 № 193 "О введении режима повышенной готовности в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Тамбовской области" (в редакции от 07.08.2020) следующее изменение:

пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания:

"на организацию и проведение торжественных линеек, посвященных Дню знаний, по классам или параллелям на открытом воздухе с использованием средств индивидуальной защиты (маски) для родителей.".

2. Настоящее постановление вступает в силу с 21.08.2020.

3. Опубликовать настоящее постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru).

Глава администрации области А.В.Никитин







