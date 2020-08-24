Уже не седан. Тест-драйв нового Volkswagen Polo

Каждый обзор нового Volkswagen Polo, который собирается в России с середины лета, начинается с перечисления трех незатейливых пунктов: это не совсем Volkswagen, не совсем Polo, и уж точно не седан. И все эти тезисы - правда.

Машина строилась одновременно с обновленным Skoda Rapid, и старший брат забрал ранец с учебниками у младшего.

Теперь они совпадают не только по платформе (PQ25 или A05), но и во всем остальном, отличаясь в мелочах. Но если обычно рестайлинг ограничивается бамперами другой формы и изменением рисунка светодиодов в фарах, то здесь можно увидеть прирост в практичности и, если хотите, комфорте. Пускай и ценой перехода на чешскую базу.

Кузов типа лифтбек действительно удобнее, чем седан: больше объем багажника, проще загрузка, плюс есть возможность перевозки стиральных машин и прочих тумбочек, для которых раньше приходилось брать грузовое такси или вызывать хмурых друзей на универсалах.

И как же выглядит Polo в обличье лифтбека? Спереди - дорого-богато, в рамках текущей линейки, с многоэтажной решеткой радиатора а-ля "маленький Пассат" и пластиковыми выштамповками в бамперах в виде бараньих рогов. Противотуманок нет, они переехали в светодиодную головную оптику.

Фото: Пресс-служба Volkswagen

С кормой дела обстоят сложнее - массивные бампера и крупные стойки добавили задней части грузности, и базовые колеса 15-го радиуса стали казаться маленькими.

Можно залезть в список опций и раскошелиться на R16. Зато светодиодные фонари (уже в базе) обрели глубину - и выигрывают на фоне оптики чешского коллеги.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.

Лучше продуман и момент с открыванием пятой двери - в Polo теперь надо хвататься за эмблему марки, которая стала ручкой. Кроме того, под значком на дорогих модификациях скрыта камера заднего вида. В Rapid камера (хоть и с омывателем) осталась под кромкой багажника, там же разместили и кнопку открывания - в межсезонье грязи там скапливается больше, и без наличия влажных салфеток в багажник лучше не лезть.

Многие элементы у двух машин не отличаются вообще - от лючка бензобака (да, в Polo исчез чешский скребок) вплоть до обивки багажника и ручки-хваталки на внутренней части. Салоны тоже почти одинаковые, за исключением части материалов отделки, мультимедийных систем и рулей.

Фото: Пресс-служба Volkswagen

Skoda обзавелась модным двухспицевым мультирулем, Volkswagen - тоже новым, со скошенной нижней частью, но с тремя спицами. Впрочем, держать его удобно, а к обилию кнопок можно привыкнуть. Хотя регулировать громкость и переключать треки лично мне на предыдущем поколении было удобнее - но тут каждому свое.

Фото: Пресс-служба Volkswagen

В самой простой комплектации вместо кнопок, естественно, будут грустные заглушки. Отдельный предмет гордости Volkswagen - автомобиль теперь можно оснастить цифровой приборной панелью, вещь эксклюзивная для класса. Удобно, красиво, но для самых состоятельных владельцев.

Журналистам новый Polo решили показать в Карелии - среди сказочных пейзажей, огромных валунов, бесконечных озер, сосен в песке и прочих элементов русской Скандинавии.

От Петербурга сюда ведет прекрасная по качеству трасса: вернее, первые сто километров, позже она превращается в родную русскому сердцу двухполоску без разделителя. И на хорошем покрытии можно заметить, что у Polo чуть улучшилась шумоизоляция, на которую раньше принято было ругаться. Да и в целом машина располагает к дальней дороге - подвеска осталась в меру комфортной, руль - острым, сиденья - относительно жесткими, но удобными. Правда, без поясничного подпора, но раньше мы как-то без него обходились.

Фото: Пресс-служба Volkswagen

Как и его предшественник, новый Polo неплохо проходит неровности, которых хватает на региональных дорогах, здорово идет по грунтовке на хорошей скорости, а также, внимание, отлично рулится. Можно сколько угодно сравнивать бюджетный лифтбек с бизнес-седанами, но для родного класса драйверских амбиций Polo хватает за глаза.

Он управляется интереснее, чем прямые конкуренты Solaris/Rio, и в нем гораздо приятнее резко заходить в повороты, чем на Lada Vesta или, например, Renault Logan. По той же причине тут не будет "логановской" всеядности на плохих покрытиях - простой выбор между удовольствием от вождения и заботой о здоровье рассады или пассажиров.

Фото: Пресс-служба Volkswagen

Кстати, о пассажирах, - база Rapid попросту длиннее, задним седокам теперь хватает места для ног. Сам интерьер по-прежнему собирается из жестких материалов, но подлокотники на дверях - мягкие, так что если не выстукивать имперский марш по панели - заметно особо не будет. Привет из будущего - спереди и опционально сзади появились по два порта USB Type-C, хотя даже самый последний iPhone 11 Pro все еще втыкается в блок зарядки через порт предыдущего поколения, так что придется докупать переходник. Есть говорить о багажнике, то прирост составил десятки литров - до общего объема в 530 литров (с учетом полноразмерной запаски)

Тестировались немецко-чешско-калужские лифтбеки в двух комплектациях с двумя типами моторов - с 1,6-литровым MPI мощностью 110 л.c. в связке с шестиступенчатым "автоматом" и 1,4-литровым турбомотором TSI мощностью 125 л.c. в связке с DSG-7. Агрегаты знакомые как по предыдущему "Поло", так и по другим моделям группы Volkswagen. Стоит отметить, что для самых экономных в гамме двигателей есть третья строчка - 90-сильный MPI и 5-МКП.

Фото: Пресс-служба Volkswagen

На бумаге характеристики 110-сильного мотора не поражают, в жизни же его возможностей более-менее хватает - при движении в городском потоке и спокойных обгонах на трассе. На высоких скоростях хотелось бы больше мощности. Проблема решается приобретением 125-сильной версии, благо разница в цене между ними не так уж и велика (около 50 тысяч). Зато велика в секундах до 100 км/ч - 9 против скучных 11,8. Расход у маленького мотора тоже будет меньше. В дополнение вы получите роботизированную "семиступку" - без раздражающих рывков при внезапном сбросе передачи.

Фото: Пресс-служба Volkswagen

Тест-драйв по Карелии дал возможность оценить подвеску новой машины во всех условиях - от хорошего асфальта на трассе "Сортавала" до старых финских дорожек в лесу и жутковатых дворов местных городков. Кстати, в самой Сортавала (название не склоняется) есть на что посмотреть и во дворах - город неплохо сохранился, и если вам не нужно возвращаться в туристический автобус, можно пробежаться по постройкам от ампира до северного модерна и финского функционализма. В отличие от более популярного Выборга (да простят меня его фанаты), который был сильно поврежден войной и кажется полузаброшенным.

Фото: Пресс-служба Volkswagen

Самый бюджетный Polo можно приобрести за 793 тысячи рублей - но в комплектации Origin с 90-сильным мотором и механикой нет даже кондиционера (зато есть светодиодная оптика). А еще к нему нельзя добавить опции, так что такая модель заинтересует разве что таксопарки.

В версии Respect за 838 000 рублей появляется кондиционер и подогрев сидений и зеркал, а также выбор опций и агрегатов. Тех же щей, но с мотором помощнее да с автоматом? Готовьте от 928 000 рублей.

Оптимальной кажется версия Status с турбомотором и DSG - от 1 070 000 рублей: кожаный мультируль, круиз- и климат-контроль, экран мультимедийки Plus и легкосплавные диски включены в меню, а вот за цвет (кроме белого) придется доплатить от 12 000 до 28 000 рублей.

Фото: Пресс-служба Volkswagen

Автомобиль в комплектации Exclusive с той же связкой мотора и коробки, а также цифровой панелью, датчиками света и дождя, бесключевым доступом и прочими плюшками - уже от 1 210 000 рублей.

Красный металлик, черные диски R16 и парочка пакетов опций - и вот цена перевалила за отметку в 1,3 млн рублей. Много это или мало, решит покупатель, если сможет забыть, как всего лишь 10 лет назад за эти деньги можно было взять богатую Toyota Camry.

В качестве сухого остатка: после перехода на платформу Rapid новый Polo стал чуть менее строгим внешне, но получил ряд достоинств, причем не чисто стилистических. Как минимум - огромный багажник с удобным доступом и больше места в салоне. А тем, кто не верит, что это не Skoda, надпись Volkswagen нанесли красивым шрифтом на средние стойки - чтобы помнили.