Toyota представила неоригинальный кроссовер Urban Cruiser

Toyota рассекретила подробности о новом автомобиле - кроссовере Urban Cruiser. Приём заказов уже стартовал.

Как таковой премьеры не было: на индийском сайте просто опубликовали несколько фотографий и брошюру, в которой не содержится полной информации о машине.

Например, неизвестны габариты, о них остаётся только догадываться, ориентируясь на донорскую модель Suzuki Brezza. Её размеры: длина - 3995 мм, ширина - 1790 мм, высота - 1640 мм, размер колёсной базы - 2500 мм. Известно, что клиренс Toyota Urban Cruiser составляет 198 мм.

Как и ожидалось, Urban Cruiser получил более богатое оснащение, чем Brezza: у кроссовера Toyota в базовой комплектации установлены светодиодные фары, две подушки безопасности, климат-система, датчики парковки, система запуска двигателя с кнопки.

Опционально предлагаются электрохромное зеркало заднего вида, мультимедийная система с сенсорным экраном 7 дюймов, круиз-контроль, датчики дождя. В отличие от Brezza новинка имеет большую вариативность комбинаций материалов и цветов отделки.

Двигатель у "близнецов" идентичный: 1.5-литровая атмосферная "четвёрка" мощностью 105 л.с., в пару которой определены 5-ступенчатая МКП и 4-диапазонный "автомат". Для версии с автоматической трансмиссией предусмотрен 48-вольтный стартер-генератор, благодаря которому "достигается непревзойдённая экономия топлива".

Toyota Urban Cruiser доступен в шести цветах кузова, также кроссовер можно заказать в двухцветном исполнении - таких сочетаний три.

Прайс-лист на новинку не обнародован, но можно с уверенностью сказать, что она окажется дороже Suzuki Brezza, за которую просят от 734 000 рупий.