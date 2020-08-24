Трамп допустил полный разрыв экономического сотрудничества с Китаем

Соединенные Штаты могут полностью разорвать экономическое сотрудничество с Китаем. Такую вероятность допустил президент США Дональд Трамп.

На заданный журналистами вопрос, готов ли он рассмотреть возможность разъединения экономик двух стран, хозяин Белого дома ответил утвердительно. "Это очень интересный вопрос, потому что пока мы ничего не получаем от Китая. Мы только теряем деньги, теряем сотни миллиардов долларов", - заявил Трамп. "Если они не будут вести себя с нами надлежащим образом, я бы определенно сделал это", - отметил президент США в интервью телеканалу Fox News.

Напомним, в последние годы между Вашингтоном и Пекином установились напряженные отношения. Они несколько улучшились после того, как в январе было между США и Китаем подписано торговое соглашение. По словам Трампа, в тот момент "они были лучше, чем когда либо". Однако в условиях пандемии коронавируса конфронтация вновь усилилась. Трамп неоднократно заявлял, что считает КНР ответственной за начало эпидемии, сокрытие данных о распространении коронавируса. В итоге Вашингтон отказался заключать "вторую фазу сделки".

Президент США даже пригрозил лишить американские компании государственных контрактов в случае продолжения сотрудничества с Китаем. А недавно Вашингтон запретил на деятельность китайской соцсети TikTok в Соединенных Штатах.