Новости

Синоптики рассказали о погоде в Москве 24 августа 09:04
Для российских космонавтов разработают альтернативный скафандр 09:04
За неделю от укусов клещей в Москве пострадали 22 человека 09:01
В Шатуре 66-летний вор обокрал 12 квартир 08:51
В Москве НКО получат гранты на проекты в социальной сфере 08:45
Трамп допустил полный разрыв экономического сотрудничества с Китаем 08:25
"Тампа-Бэй" уступила "Бостону", несмотря на 28 сэйвов Василевского 08:19
Новозеландский террорист планировал сжечь три мечети в Крайстчерче 08:13
Эксперты раскрыли схемы мошенничества через WhatsApp 08:05
На Чукотке медведь ранил морского охотника 08:02
Власти Ирана: пожар на ядерном объекте в Натанзе вызван саботажем 07:30
СМИ сообщили о возможном возобновлении Россией рейсов еще в семь стран 07:12
Электричество начало возвращаться в дома сирийцев 06:52
Тропический шторм "Лаура" обрушился на Кубу 06:28
Сирия осталась без света из-за взрыва на газопроводе 05:50
Трамп: Америка лучше Европы справилась с коронавирусом 05:40
Эксперты прогнозируют увеличение числа отзывов лицензий у банков 05:13
В Новой Зеландии начали судить напавшего на мечети австралийца 05:05
Россиян могут обязать маркировать животных за свой счет 04:25
В Гидрометцентре России прогнозируют теплый сентябрь 03:48
Два урагана обрушатся на американский штат Луизиана 03:02
Иран получил новые данные с "черных ящиков" сбитого украинского Boeing 02:33
В США одобрили дополнительный метод лечения пациентов с COVID-19 01:51
Полиция применила слезоточивый газ для разгона болельщиков в Париже 01:40
В городах Италии подсчитывают ущерб от прошедших ливней 01:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
В новом КоАП предусмотрены штрафы для продавцов за отказ принять товар
В новом КоАП предусмотрены штрафы для продавцов за отказ принять товар
Какие книги чаще читают в метро
Какие книги чаще читают в метро
24.08.2020 08:25
Рубрика: В мире

Трамп допустил полный разрыв экономического сотрудничества с Китаем

Текст: Юрий Когалов

Соединенные Штаты могут полностью разорвать экономическое сотрудничество с Китаем. Такую вероятность допустил президент США Дональд Трамп.

На заданный журналистами вопрос, готов ли он рассмотреть возможность разъединения экономик двух стран, хозяин Белого дома ответил утвердительно. "Это очень интересный вопрос, потому что пока мы ничего не получаем от Китая. Мы только теряем деньги, теряем сотни миллиардов долларов", - заявил Трамп. "Если они не будут вести себя с нами надлежащим образом, я бы определенно сделал это", - отметил президент США в интервью телеканалу Fox News.

Фото: iStock
Вашингтон разрешил китайским авиакомпаниям чаще летать в США

Напомним, в последние годы между Вашингтоном и Пекином установились напряженные отношения. Они несколько улучшились после того, как в январе было между США и Китаем подписано торговое соглашение. По словам Трампа, в тот момент "они были лучше, чем когда либо". Однако в условиях пандемии коронавируса конфронтация вновь усилилась. Трамп неоднократно заявлял, что считает КНР ответственной за начало эпидемии, сокрытие данных о распространении коронавируса. В итоге Вашингтон отказался заключать "вторую фазу сделки".

Президент США даже пригрозил лишить американские компании государственных контрактов в случае продолжения сотрудничества с Китаем. А недавно Вашингтон запретил на деятельность китайской соцсети TikTok в Соединенных Штатах.

В мире США В мире Восточная Азия Китай Торговые войны

Главное сегодня

СМИ сообщили о возможном возобновлении Россией рейсов еще в семь стран
Учителя рассказали о процессе обучения в школах с первого сентября
Россиян могут обязать маркировать животных за свой счет
В Гидрометцентре России прогнозируют теплый сентябрь
Сирия осталась без света из-за взрыва на газопроводе
Европа ужесточает ограничительные меры
Лукашенко допустил проведение выборов после принятия новой Конституции