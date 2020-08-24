В Минске задержали двух членов Координационного совета оппозиции

Правоохранительные органы задержали в Минске двух членов Координационного совета белорусской оппозиции Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского. Как передает ТАСС, их обвиняют в организации несанкционированного митинга на Минском тракторном заводе.

Задержание произошло на проходной МТЗ. Поскольку уголовное дело не возбуждалось, предполагается что им выпишут штраф.

Как уточнили в ГУВД Мингорисполкома, оппозиционеры задержаны в рамках административного процесса, однако там не назвали, по какой именно статье начат этот процесс.

Стоит отметить, что после того, как совет был создан, генпрокурор Беларуси Александр Конюк оппозиции заявил, что его деятельность является антиконституционной и направлена на захват власти. Генпрокуратура возбудила уголовное дело, дело по статье 361 УК "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.