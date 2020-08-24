В Москве на двух линиях метро снизят стоимость проезда

В Москве снизят стоимость проезда на "фиолетовой" и "розовой" ветках метро. Эксперимент начнется в сентябре, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, дифференцированные тарифы планируется запустить на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях. "Первая - одна из наиболее востребованных и загруженных, а Некрасовская линия участвует в проекте, так как на южном участке дублирует "фиолетовую", - сказал Ликсутов в интервью РИА Новости. - Кто-то может из-за скидки отказаться от поездок по Некрасовской в пользу Таганско-Краснопресненской, тем самым мы можем не получить нужный эффект. Поэтому пилот пройдет на двух линиях".

Стоимость проезда обещают скинуть до 50%. То есть 20 рублей заплатят те, кто поедет на метро в конкретные часы - с момента открытия до 7.15 и с 8.45 до 9.15. Проект, отметил Ликсутов, рассчитан на восемь месяцев - до апреля 2021 года.