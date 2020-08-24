В России вступил в силу закон об индивидуальных тарифах ОСАГО

В России вступили в силу поправки в закон об ОСАГО: теперь страховщики смогут устанавливать персональный тариф для каждого автовладельца, а не единый на регион. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Начиная с сегодняшнего дня страховые компании смогут самостоятельно устанавливать тарифы исходя из ряда дополнительных факторов, но в пределах максимальных и минимальных значений, которые устанавливает Центробанк. Предполагается, что для аккуратных водителей полис ОСАГО станет дешевле.

Понижающие и повышающие тариф факторы должны быть опубликованы на сайте страховой. К последним относятся езда в нетрезвом виде, отказ от медицинского освидетельствования, лишение прав, неоднократное нарушение ПДД и прочее.

Есть также список критериев, которые не могут быть использованы страховой компанией при расчете тарифа. Это дискриминирующие факторы - вероисповедание, языковая и национальная принадлежность.

Изменился тарифный коридор, в пределах которого может колебаться базовая ставка. Аккуратным водителям нижнюю планку готовы снизить на 10 процентов, лихачам - поднять на 10.