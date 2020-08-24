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24.08.2020 08:04
Рубрика: Легковые авто

Владельцы новых Skoda Octavia назвали "детские болезни" модели

Текст: Константин Руссов

Основные жалобы касаются работы мультимедийной системы и программного обеспечения. Об этом сообщает чешский ресурс Auto.cz, который изучил отзывы владельцев нового поколения Skoda Octavia.

Фото: Пресс-служба Skoda.
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Владельцы нескольких автомобилей обратились в сервисный центр для обновления прошивки мультимедиа, так как голосовой помощник Лаура не понимала чешского, то есть родного языка. Проблема решилась после установки одной из нескольких версий ПО, но в некоторых случаях апгрейд привёл к повреждению блока управления подушками безопасности, итог - замена блока.

Один из владельцев пожаловался на то, что Лаура живёт своей жизнью. "Однажды она искала что-то в интернете до тех пор, пока не перезапустилась мультимедиа", - рассказал он. Также владелец отметил, что неисправна система старт-стоп и само по себе отключается радио.

Список проблем продолжает некорректная работа по сопряжению с гаджетами через Apple CarPlay и Android Auto и невозможность подключения к точке доступа Wi-Fi с iPhone.

Один из любопытных и пока единственный случай: изменение цветов на экране мультимедиа после того, как автомобиль постоял на жаре. Перезагрузка не помогла, владельцу пришлось менять комплекс на новый.

Фото: Пресс-служба Skoda
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В представительстве Skoda сообщили, что Octavia - автомобиль, предлагающий клиентам современные технологии, и работа по его улучшению ведётся на протяжении всего жизненного цикла модели.

В России четвёртое поколение Skoda Octavia будет представлено 16 сентября. В продаже новинка появится ближе к зиме.

#Skoda