Владимир Потанин награжден за помощь в борьбе с коронавирусом

Губернатор Тверской области Игорь Руденя наградил президента компании "Норникель" Владимира Потанина почетным знаком "За благотворительность. Великая княгиня Анна Кашинская".

В период пандемии коронавирусной инфекции Владимир Потанин на безвозмездной основе передал Конаковской центральной районной больнице комплект необходимой медицинской аппаратуры.

"На первом этапе борьбы с коронавирусной инфекцией у нас возник дефицит тяжелого оборудования - компьютерных томографов", - сказал губернатор Тверской области Игорь Руденя. "Тогда компания "Норникель" оказала поддержку нашему региону. Было приобретено оборудование, которое сейчас уже начинают функционировать. Мы понимаем, что это оборудование - не просто вклад компании и лично Владимира Олеговича в систему здравоохранения Тверской области, это вклад в общую работу по сохранению здоровья и жизни наших граждан".

Всего с начала эпидемии "Норникель" выделил на борьбу с заболеванием 20 млрд рублей. Рекордные для России средства были направлены на поддержку сотрудников и регионов присутствия компании. В частности, помощь была оказана Тверской области, где "Норникель" реализует корпоративную социальную программу по обеспечению работников жильем. На сегодняшний день в регионе уже построен "норильский квартал" с необходимой инфраструктурой и большим лесопарковым комплексом, а сотрудникам и ветеранам предприятия переданы более 1600 квартир.

"Нас с Тверской областью связывают давние отношения", - отметил президент "Норникеля" Владимир Потанин. "И мы продолжаем расширять сотрудничество. Совместно с администрацией мы стараемся создать все условия для того, чтобы жителям Тверской области, и в том числе, переезжающим сюда норильчанам, жилось комфортно".

Кроме Владимира Потанина почетный знак от губернатора Тверской области за благотворительность получил также член совета директоров Московской школы управления "Сколково" Сергей Попов. Эта награда вручается людям, которые осуществляют благотворительную деятельность, направленную на социальную поддержку и защиту граждан.