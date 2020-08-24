Вышел русский трейлер криминальной комедии "Героические лузеры"

Еще одна не первой свежести "новинка" выходит в российский прокат - аргентино-испанская комедия с рейтингом 12+ "Героические лузеры" (La odisea de los giles). На родине зритель увидел ленту ровно год назад, после чего она успела покататься по ряду фестивалей.

Локализованный ролик доступен на YouTube. "Отчаянная криминальная комедия от продюсеров "Диких историй", "Ванильного неба" и "Других". Картина была выдвинута на премию "Оскар" от Аргентины, где она побила кассовые рекорды XXI века и получила премию "Гойа" как "Фильм года", - информирует комментарий к трейлеру. С пояснением, что "Лузеры" - это "эффектный жест уважения классическим лентам об ограблениях: от "Как украсть миллион" до "Одиннадцати друзей Оушена".

По сюжету картины несколько друзей из маленького городка решают начать свое дело, но как только кладут "по крохам собранные деньги в банк", тот лопается. Друзья в отчаянии, ведь они за минуту потеряли всё и превратились в законченных неудачников. Однако вскоре становится известно, что их сбережениями за день до краха завладел коварный адвокат, вступивший в преступный сговор с управляющим банком. Так что выход у героев один - чтобы вернуть нажитое непосильным трудом, им нужно всего лишь ограбить грабителя.

Режиссер и соавтор сценария - активно работавший на сериалах Себастьян Боренштейн.

В числе продюсеров - Фернандо Бовайра ("Каннибал", "Конец света", "Крематорий", "Агора") и Летисия Кристи ("Два папы").