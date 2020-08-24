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Вышел русский трейлер криминальной комедии "Героические лузеры"

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    24.08.2020, 12:32
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

Еще одна не первой свежести "новинка" выходит в российский прокат - аргентино-испанская комедия с рейтингом 12+ "Героические лузеры" (La odisea de los giles). На родине зритель увидел ленту ровно год назад, после чего она успела покататься по ряду фестивалей.

Фото: youtube.com
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Локализованный ролик доступен на YouTube. "Отчаянная криминальная комедия от продюсеров "Диких историй", "Ванильного неба" и "Других". Картина была выдвинута на премию "Оскар" от Аргентины, где она побила кассовые рекорды XXI века и получила премию "Гойа" как "Фильм года", - информирует комментарий к трейлеру. С пояснением, что "Лузеры" - это "эффектный жест уважения классическим лентам об ограблениях: от "Как украсть миллион" до "Одиннадцати друзей Оушена".

По сюжету картины несколько друзей из маленького городка решают начать свое дело, но как только кладут "по крохам собранные деньги в банк", тот лопается. Друзья в отчаянии, ведь они за минуту потеряли всё и превратились в законченных неудачников. Однако вскоре становится известно, что их сбережениями за день до краха завладел коварный адвокат, вступивший в преступный сговор с управляющим банком. Так что выход у героев один - чтобы вернуть нажитое непосильным трудом, им нужно всего лишь ограбить грабителя.

Режиссер и соавтор сценария - активно работавший на сериалах Себастьян Боренштейн.

В числе продюсеров - Фернандо Бовайра ("Каннибал", "Конец света", "Крематорий", "Агора") и Летисия Кристи ("Два папы").

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