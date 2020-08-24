Забытые Жабы. Обзор игры Battletoads (2020)

Battletoads образца 1991 года - образцово-показательный beat 'em up эпохи 8-битных консолей, позже получивший культовый статус во многом благодаря своей зубодробительной сложности.

Перезапускать подобные тайтлы после длительного перерыва - это всегда огромный риск для издателей. Аудитория, знакомая с предметом с детства, уже выросла из коротких штанишек и успела обзавестись хроническим синдромом утенка - на все реагирует общими фразами про высоту деревьев и цветовую насыщенность травы и неба. Новому же поколению, чтобы разобраться, что это вообще за жабы такие, и почему они вдруг стали боевыми, надо провести некоторое время на соответствующих ретро-геймерских ресурсах, что опять же не особо повысит градус ожидания проекта.

Но в Microsoft все же решились попробовать достать Раша, Зитца и Пимпла из пучины небытия и представили первый тизер новых Battletoads на E3 2018, причем сделали это максимально осторожно, даже не показав геймплей.

Потом случились перенос даты релиза, демонстрация игрового процесса, вызвавшая волну недовольства от тех самых "старых фанатов серии", которым не понравился дизайн персонажей и общее несоответствие "духу тех самых старых Battletoads".

Может быть, поэтому вся дальнейшая промо-кампания проходила в режиме почти полной тишины - в Steam, например, даже не было возможности предварительного заказа.

Сценаристы проекта использовали сложившуюся ситуацию в свою пользу и полностью отдались всепоглощающему чувству самоиронии - они заключили главных героев в бункер, где три жабы провели в заточении последние 26 лет в искусственно созданной симуляции жизни.

Столкновение с суровой реальностью дается троице антропоморфных друзей очень болезненно - их называют лягушками, из-за нехватки денег им приходится устроиться на обычную офисную работу, но всех спасает Раш, когда придумывает гениальный (как ему кажется) план, чтобы вернуть земноводным былую славу.

Раш и его "гениальный" план

Да, теперь сюжет и повествование играют куда более важную роль. Не то чтобы в оригинальной игре этого не было - просто там во главе угла всегда стоял геймплей, а жабы на заставочных экранах, препиравшиеся "бегущей строкой" с Темной Королевой, всегда, как правило, "проматывались". Главную антагонистку - опять же к недовольству фанатов старых частей - заметно "понерфили" в угоду современным трендам, направленным против объективизации женской красоты и сексуальности.

Темная Королева теперь выглядит вот так

В новой интерпретации "мультики" прорисованы и поставлены очень занятно и качественно (местами, к сожалению, даже интереснее игрового процесса). С другой стороны, во время игры персонажам даже не удосужились нарисовать анимацию движения губ - над ними просто появляются комиксные "пузыри" с текстом, который озвучивают закадровыми голосами.

Геймплей же в своей основе остался верен основным традициям beat 'em up с очевидной поправкой на изменения, появившиеся в жанре за последние четверть века, - персонажи двигаются по четырем осям, имеют три вида ударов с возможностью их комбинировать, прыжок, рывок и дополнительные атаки с использованием длинного жабьего языка.

Но одна из главных киллер-фич - постоянная смена активностей. После классического "плоского" уровня beat 'em up геймеров отправляют на байках в новую интерпретацию турботоннеля, после чего начинается непонятная вариация на тему игры "камень-ножницы-бумага". Затем игроки должны спасаться на импровизированных санках от догоняющего их огромного чудовища, сражаться с инопланетянами, управляя космическим кораблем и многое другое.

И вот в этом месте игра начинает понемногу провисать.

Зитц пытается убедить всех (себя в том числе) в том, что он лидер команды

Во-первых, количество этого разнообразия сбалансировано очень странным образом, что здорово сбивает весь темп - есть несколько эпизодов, в которых нет ни драк, ни активных столкновений, а есть много платформинга и головоломок, завязанных на перетаскивании ящиков. От Battletoads в 2020 году можно было ждать чего угодно, но точно не подражания Limbo.

В такие моменты игра начинает натурально бесить, но это эмоции совсем другого характера, чем те, что были при прохождении оригинальной игры больше 20 лет назад. Тогда вся хардкорность заключалась в правильных таймингах, заучивании паттернов и быстроты реакции - спиномозговой геймплей в чистом виде. Игра 2020 года заставляет на нее злиться, потому что целый уровень посвящен решению головоломок на время.

Во-вторых, эти эпизоды повторяются несколько раз - это не повышает реиграбельность и не делает игру веселей. Battletoads в кооперативе с напарником можно пройти за три с половиной часа. Из-за повторов отдельных геймдизайнерских решений даже такая продолжительность иногда кажется затянутой.

Вместо того, чтобы сделать интересную боевую систему и сконцентрироваться на каком-то одном аспекте, разработчики сделали явную ставку на разнообразии контента. И нельзя сказать, что сильно пошло игре на пользу.

Возможно, именно поэтому после прохождения не открывается никаких дополнительных режимов или арен с бесконечными волнами противников или чего-то в этом роде.

Здоровяка Пимпла сделали самым "драматическим" персонажем

Еще одно важное нововведение - теперь есть выбор сложности: "Головастик", "Жаба" и "Боевая жаба". На первых двух после определенного количества смертей можно даже включить режим временной неуязвимости, поэтому порог вхождения в новую версию заметно снижен.

Проходить Battletoads, очевидно, лучше в компании одного или двух напарников. Как известно, кооператив способен сделать любой проект лучше - в этом же случае заметно, что большая часть геймдизайнерских решений задумывалась именно под игру с друзьями. Самих жаб при этом можно менять прямо "на ходу" нажатием одной кнопки.

Что же касается графической составляющей - все очень неоднозначно. Сами модели, задники и эффекты выглядят очень прилично - верится, что на них потрачено огромное количество человекочасов работы. Но как только начинается схватка с противником, все это временами сливается в одно сплошное кислотно-яркое месиво, где трудно различить своего персонажа. Возможно, так и было задумано, но удобства это ни прибавляет.

Дизайн противников также не вызывает особого восхищения - в основной массе это разной степени уродливости монстры, будто бы сбежавшие из очередной серии "Рика и Морти".

Отдельного упоминания заслуживает перевод на русский язык. Во-первых, он есть и оформлен в виде субтитров, за что уже можно ставить плюс. Во-вторых, авторы перевода креативно подошли к тексту, постарались адаптировать каламбуры, а некоторые "ачивки" в российской версии получили названия вроде: "Друга в горы тяни, рискни" и "На чужой каравай рта не разевай".

Музыка в игре представлена смешением каверов оригинальных треков и новых композиций. Вряд ли кто-то добавит что-то отсюда себе в плэйлист, но со своими задачами - созданием определенного фона и настроения - лихие гитарные запилы вполне справляются.

Почти в самом начале игры одна из коллег Зитца по офису брезгливо называет его рептилией, и произносит фразу о том, что "ей плевать на игры из 90-х и есть вещи, которые лучше не воскрешать никогда".

Хочется сказать, что все же она была неправа. Шутки над самими собой и ненавязчивый пролом четвертой стены проходят изящной тонкой нитью через все полотно истории - и именно в этой сокрушительно-бесстрашной самоиронии заключается вся сила и мощь новых "Боевых Жаб".

Battletoads сейчас стоит в Steam 435 рублей, а на консолях Microsoft проект доступен бесплатно по подписке Xbox Game Pass. Игра открыто и громко заявляет, что она не претендует на звания и лавры, готова к разочарованию поклонников, которые хотели и ждали чего-то, что понравилось бы всем и каждому, но это так не работает. Battletoads 2020 года - это такой хороший привет из прошлого игровой индустрии, который определенно не станет образцом перезапуска великой франшизы, но совершенно точно заслуживает того, чтобы ему дали шанс.