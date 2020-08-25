Антонио Бандерас победил коронавирус

Испанский актер, режиссер, продюсер и музыкант Антонио Бандерас, буквально в день своего шестидесятилетия узнавший, что болен коронавирусом, одолел заразу.

О чем только что отрапортовал на своем официальном аккаунте в Facebook - к ликованию масс.

"После 21 дня дисциплинированной изоляции могу сказать, что победил COVID-19. Я здоров. И мои мысли теперь с теми, кто не смог этого сделать и у кого дела обстоят хуже, чем у меня. Желаю мужества всем, кто еще сражается", - написал артист.

Актерская карьера Бандераса взяла стар в начале восьмидесятых - с Альмодовара. Далее вылившись в более чем сотню фильмов и сериалов - "Филадельфия", "Интервью с вампиром", "Четыре комнаты", "Отчаянный", "Маска Зорро", "Дети шпионов", "Секретные материалы". И ряд премий.