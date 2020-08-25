"Барселона" объявила, что Месси просит отпустить его бесплатно

В "Барселоне" сообщили, что в факсе, отправленном в клуб Лионелем Месси, упоминается пункт, позволяющий ему уйти бесплатно в конце сезона. Об этом информирует The Telegraph.

Тем не менее, "сине-гранатовые" не собираются отпускать Месси. Они настаивают на том, что срок для активации опции о расторжении действующего соглашения истек в июне. И потому "Барселона" готова обратиться за юридической консультацией.

В руководстве клуба по-прежнему считают, что ситуация нормализуется и Лионель передумает. "Сине-гранатовые" не готовы отпускать его меньше чем за 700 миллионов евро, прописанных в договоре в качестве суммы отступных.

По неофициальным данным, окончательное решение об уходе Месси принял после недавнего разговора с новым главным тренером "Барселоны" Рональдом Куманом. Голландец повел себя жестко и заявил Лионелю, что ни у кого в раздевалке не будет привилегий и поблажек. Беседа прошла не во враждебной, но напряженной атмосфере.

Месси не ожидал такого от Кумана и остался разочарован его позицией. Тем не менее, специалист рассчитывал на аргентинца и хотел сохранить его.