Беларуси переданы документы по третьему этапу испытаний вакцины "Спутник V"

Россия направила Беларуси пакет документов для проведения совместного исследования вакцины против нового коронавируса, разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко во время рабочей поездки в Калужскую область.

"Мы предложили Беларуси выступить страной для проведения клинических исследований, они подтвердили, что заинтересованы в этом. Количество человек будет определяться дизайном клинических исследований", - сказал министр журналистам.

Ранее белорусское информационное агентство БЕЛТА сообщило, что президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о поставках российской вакцины от коронавируса, а также об участии Беларуси в третьем этапе клинических испытаний препарата.

Как сообщалось ранее, пострегистрационная фаза клинических испытаний первой российской вакцины будет носить международный характер - по данным Российского фонда прямых инвестиций, в них будут принимать участие Саудовская Аравия, ОАЭ, Филиппины. По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, также рассматривается вопрос участия Бразилии или Индии. В перечисленных странах выразили заинтересованность в трансфере российской технологии и производстве нашей вакцины на собственных производствах в том случае, если клинические исследования подтвердят эффективность и безопасность препарата. Общее количество предполгаемых участников клинических исследований - 40 тысяч человек.