Электромобили стали дешевле на 15-25% за счет необычной услуги

Электромобили могут стать на 15-25% дешевле. По крайней мере, это доказывает пример компании Nio, которая представила новую бизнес-модель "аккумулятор как услуга" (BaaS).

По ее условиям, автовладельцам не придется платить за батарею - традиционно самый дорогой элемент электромобиля. Ее будет легко арендовать и в любое время поменять на полностью заряженную. Эффект должен превзойти ожидания. Так, кроссоверы Nio ES8 и ES6 продают в Китае за 65 100 и 49 700 долларов, а в варианте с BaaS они оцениваются уже в 55 000 и 39 600 долларов соответственно. Аренда батареи обойдется всего лишь в 140 долларов в месяц.

Получить аккумулятор можно будет на любой из зарядных станций Nio - их в Поднебесной уже 143, но, как пишет Reuters, компания вводит в эксплуатацию по одной станции каждую неделю, а в 2021-м планирует создать еще 300 таких объектов. На замену батареи требуется всего три минуты.

Разработкой сервиса занимается специально созданный конгломерат, в который, помимо Nio и еще ряда компаний, входит крупный производитель аккумуляторов CATL. Другими словами, подобный опыт в Китае может быть распространен. В частности, аналогичные батареи используются на автомобилях BAIC.

По мнению одного из трех представителей РФ в жюри конкурса "Всемирный автомобиль года", журналиста и автоблогера Дмитрия Баринова, BaaS может совершить революцию на авторынке.

- Давайте только представим последствия, если что-то подобное запустят в Европе. Например, в Германии. Где покупателям электрокаров уже выплачивают субсидию в размере 9000 евро.

Благодаря ей компактные электрокары почти сравнялись по цене с традиционными моделями. А если батареи позволят брать в лизинг, стоимость электричек просто рухнет. Пусть даже не на 10 тысяч евро, а хотя бы на пять. Но даже такое падение просто нокаутирует сегмент традиционных бензиновых и дизельных автомобилей. У лизинговой программы есть еще несколько важных преимуществ. Машина теперь будет медленнее дешеветь. Ведь всегда есть возможность поставить практически бесплатно новую батарею. И еще - привлекательность электрокара по такой программе на вторичном рынке однозначно повысится, - пишет Баринов в своем блоге.

Кстати, Европа упомянута неслучайно. На презентации сервиса BaaS глава Nio Уильям Ли заявил, что уже в 2021 году компания попробует выйти на рынки Старого Света. Интересно, что одним из акционеров Nio с 2017 года является Российский фонд прямых инвестиций.