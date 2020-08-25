В ФАС назвали стабильной ситуацию с ценами на бензин в РФ

По его мнению, в России ситуация с ценами на бензин была и остается стабильной. Весной внутренний рынок испытал шок, вызванный пандемией короновируса. Это сначала привело к падению спроса на топливо до 40%.

Власти тогда для поддержки российской нефтеперерабатывающей отрасли снизили минимальные требования по поставкам бензина и дизеля на биржу, а также ввели запрет на импорт топлива в страну.

Но после снятия карантинных ограничений, спрос восстановился быстрее предложения, что привело к росту некоторых сортов бензина в опте. Его удалось остановить возвращением и даже некоторым увеличением нормативов по продаже автомобильного топлива на бирже. Сейчас уже подготовлен проект постановления правительства, разрешающий ввоз в страну импортного топлива, сказал Цариковский.

Он подчеркнул, что розничные цены на автомобильное топливо оставались стабильными, поскольку налоговая система в России устроена так, что на них не влияют скачки нефтяных котировок как вверх, так и вниз. При высоких нефтяных ценах нефтеперерабатывающие заводы получают компенсацию в виде отрицательного акциза, а при очень низких - отдают государству часть своей сверхприбыли.

При этом ФАС планирует завершить анализ причин июньского роста оптовых цен на бензин АИ-95. Для этого были объективные причины, но не обошлось без манипуляций. Ведомство продолжает искать картельные сговоры на биржевых торгах, сказал Цариковский.

Он также отметил, что в целом в период пандемического кризиса нарушений на рынке топлива было мало, и в основном все участники рынка вели себя очень ответственно.